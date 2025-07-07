也門胡塞武裝稱發動聯合軍事行動回應以軍襲擊

中評社北京7月7日電／也門胡塞武裝7日宣佈，該組織當日發動聯合軍事行動，用導彈和無人機打擊以色列的重要目標，以此回應以軍對也門港口和電站的襲擊。



新華社報導，胡塞武裝發言人葉海亞·薩雷亞當天在該組織控制的馬西拉電視台發表聲明稱，該組織的火箭部隊和無人機部隊實施了一次聯合軍事行動，共動用了11枚（架）導彈和無人機，襲擊了以色列的本·古里安國際機場、埃拉特港、阿什杜德港和阿什克倫的電站。



薩雷亞說，此次行動“是對以色列侵略和襲擊也門的回應”。



胡塞武裝7日凌晨說，以色列戰機對也門西部紅海沿岸的胡塞控制區發動了新一輪空襲，目標包括多個港口和關鍵能源設施。



以色列國防部長約阿夫·加蘭特隨後證實，此輪打擊是“對胡塞恐怖政權的強烈回應”，空襲目標包括胡塞武裝在上述港口的武器轉運設施和用於軍事行動的關鍵基礎設施，還包括“銀河領袖”號貨輪。以方稱這艘貨輪于2023年11月在紅海被胡塞武裝劫持，後被用作海上監視與作戰指揮平台。



2023年10月以來，胡塞武裝在紅海及亞丁灣對其聲稱屬於以色列或前往以色列的商船發動襲擊，以表達對加沙地帶巴勒斯坦人的支持。此外，該組織還多次使用導彈和無人機襲擊以色列境內目標。