馬斯克建第三黨　特朗普：太荒謬！

中評社北京7月7日電／美國總統特朗普6日在接受媒體採訪時表示，美國一直是兩黨制，“第三黨從來都行不通”，所以億萬富翁埃隆·馬斯克“可以玩得開心，但我認為這太荒謬了”。



新華社報導，特朗普6日還在其社交媒體“真實社交”上發布長文，稱“看到馬斯克在過去五周徹底‘脫軌’，根本成了‘火車事故’，感到很難過”。特朗普嘲諷馬斯克試圖在美國體制內建第三黨的選擇，稱馬斯克“甚至想成立一個第三政黨，儘管它在美國從未成功過——這個體制似乎並不是為第三黨設計的。第三黨唯一擅長的，就是製造徹底的顛覆和混亂”。



特朗普再次對馬斯克反對“大而美”稅收和支出法案表示驚訝，稱馬斯克早就知道他要取消電動汽車有關強制政策。



馬斯克轉發了特朗普相關言論的帖子，嘲諷“‘真實社交’是什麼？從來沒聽說過”。馬斯克還表示，“美國黨”是當前美國問題的解決方案，他不排除“美國黨”在2028年總統選舉中可能支持某位候選人，“但未來12個月的重點將放在眾議院和參議院選舉上”。



根據美國法律，一個有資格參與選舉的政黨成立，其資質確認需要經過複雜的認證程序，首先必須召開黨團會議或代表大會，選舉臨時官員並指定政黨名稱。目前，“美國黨”是否已開始相關程序尚不清楚。



馬斯克在2024年美國大選中支持特朗普和共和黨，但最近與特朗普產生嚴重分歧，兩人在網上大打“口水仗”。