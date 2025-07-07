新一輪加沙停火談判“觸礁”

中評社北京7月7日電／新華社報導，巴勒斯坦多名知情人士7日透露，巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）與以色列6日在卡塔爾首都多哈舉行的新一輪間接談判首日會談無果而終。



巴方兩名消息人士7日告訴路透社，談判無果而終緣於以方談判團隊“未獲得可達成協議的充分授權”。



新一輪談判遇挫，在會談開啟前就顯露端倪。哈馬斯先前與多個巴勒斯坦派別磋商後向斡旋方作出“積極”回應，但以方認為哈馬斯提出的修改方案“令人無法接受”。不過，以方仍派出談判團隊前往卡塔爾參與談判。



據多名消息人士向外媒披露，新一輪談判圍繞停火執行機制以及衝突雙方交換在押人員等議題。停火方案內容包括以色列與哈馬斯停火60天，其間哈馬斯釋放10名以方被扣押人員並交還數具遺體，換取以方釋放多名巴方在押人員。



綜合《以色列時報》、法新社等媒體報導，哈馬斯對停火方案部分內容持保留意見。一是擔心方案提出的停火具有暫時性，無法確保簽訂協議就能換來永久停火。二是哈馬斯堅持幾大訴求，包括：重開加沙地帶南部拉法口岸，以向外運送傷員；要求停火方案闡明以軍撤離加沙地帶的時間表；敦促聯合國主導的援助系統重回加沙地帶。



上述要求遭以方拒絕。以色列總理本雅明·內塔尼亞胡6日稱，以方將“摧毀哈馬斯的軍事和治理能力”，使其“不復存在”。此外，以軍近來發表聲明說，以軍已對加沙地帶約65%的面積實現“作戰控制”，並打死哈馬斯多名指揮官。



美國總統唐納德·特朗普6日對新一輪停火談判釋放謹慎樂觀信號。他當天接受媒體採訪時稱，在“接下來一周內”存在達成協議的“好機會”。



以色列媒體援引美國高級官員的話報導，特朗普希望在內塔尼亞胡訪美期間敲定結束本輪巴以衝突的框架協議，兩人會談的中心議題還涉及“戰後安排”。報導說，內塔尼亞胡堅持要求巴勒斯坦民族權力機構在衝突結束後也不得參與管理加沙地帶。



內塔尼亞胡6日動身赴美訪問。他在啟程前表示，期待與特朗普即將展開的會晤能夠“推動”達成符合以方要求的停火協議。