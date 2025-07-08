快評：特朗普對日韓徵重稅　台灣“緊張觀望”

中評社快評／美國對等關稅暫緩期即將在7月9日屆滿，特朗普宣布對日韓徵25%關稅，日前還證實已簽署12到15封通知信，自周一起陸續寄出，函告各貿易夥伴關稅稅率，8月1日起正式生效。法新社7日彙整美國主要貿易夥伴談判進度，台灣被列入“緊張觀望”。



目前台灣僅與美方進行過兩輪談判，進度相對落後，更被美財長貝森特公開點名需要配合。對台灣而言，華府是關鍵安全夥伴，但還沒擠進達成協議名單，正在緊張觀望中。有分析認為，台灣稅率有可能落在與越南相近的15%至20%之間；若最終結果為20%，對出口導向型產業將造成實質衝擊。



雖然談判過程出現波折，綠營對結果仍然評估樂觀。民進黨團幹事長吳思瑤7日受訪表示，台灣有很強大的高科技產業，以及中小企業的強韌的生存能量，台灣底氣很足，在這個關鍵時刻，也請全民為談判結果集氣加油。



美國針對台灣的對等關稅稅率最後是多少，不只關乎台灣產業受衝擊程度，還將成為美台關係好壞的一個觀察指標。民進黨當局不斷營造樂觀氛圍，很多人則認為沒那麼樂觀。



貝森特6日向CNN說，若台灣、歐盟等美國貿易夥伴沒有和華府達成貿易協議，輸美商品關稅稅率將回到特朗普4月2日宣布的關稅水準。特朗普當時宣布對台灣課徵的對等關稅稅率是32%。



萬事莫如關稅急。特朗普宣布對日韓徵重稅，另外10數封關稅信已在路上，台灣緊張觀望中。目前除了大罷免，台灣島內民眾最關注的議題，該是美國對台灣關稅到底會落在哪了。