日本擬向菲律賓出口服役30年驅逐艦

中評社北京7月8日電／據大公報報導，綜合報導：據日本媒體6日披露，日本將向菲律賓出口6艘二手海軍護航驅逐艦。報導聲稱，此舉旨在提高日菲軍隊的“協同作戰能力”，以“共同強化對中國的威懾與應對能力”。中國外交部7日對此表示，中方敦促日方在軍事安全事務中慎重行事，各國之間的國防安全合作應有利於地區和平與穩定，不應針對第三方。有軍事專家認為，日本與菲律賓小動作不斷，而菲律賓妄圖依靠外購破舊武器在南海挑釁是不自量力。



日本《讀賣新聞》6日援引消息人士稱，日本擬首次向菲律賓出口一批二手護航驅逐艦。



報導援引日本海上自衛隊高層的話稱，日方希望能借此“牽制中國軍方的動向”。



“阿武隈”級驅逐艦逐步退役



多名日本政府官員透露，此次將出口的是日本海上自衛隊的6艘“阿武隈”級護航驅逐艦，服役時間已超過30年。“阿武隈”級驅逐艦全長109米，標準排水量2000噸，編制約120名船員，配備反潛反艦導彈、魚雷發射管及火炮，但不能搭載直升機。



由於自衛隊人手不足，“阿武隈”級驅逐艦正逐步退役，為需要人員較少的新型艦艇騰出空間。日本防衛大臣中穀元與菲律賓防長特奧多羅6月初在新加坡會晤時，就出口這批二手軍艦達成協議。



菲律賓海軍6日發表聲明證實，已收到日本防衛省的邀請，將共同視察這批驅逐艦。