日本前首相鳩山由紀夫談美日關係及加征關稅

日本前首相鳩山由紀夫在北京清華大學參加第十三屆世界和平論壇 中評社北京7月8日電／據新華社報導，7月9日是美國暫緩執行所謂“對等關稅”的最後期限，日本與美國的貿易談判仍處於僵局。日本尋求美國全面取消對日加征關稅，雙方對此分歧巨大，汽車和農業等領域是談判主要難點。



日本前首相鳩山由紀夫3日表示，當前無法用邏輯和經濟理論說服美國放棄關稅措施，日本應在經濟領域減少對美國依賴。



“哭鬧的小孩兒誰也對付不了”



鳩山當天在清華大學參加第十三屆世界和平論壇時表示，面對特朗普第二個總統任期內的美國，無條件追隨美國、規勸美國放棄損害他國利益或與美國“決裂”“脫鈎”都不可行，只有增強自身獨立性、在經濟領域減少對美依賴才是正確選擇。



但鳩山同時指出，對日本來說，單方面試圖擺脫對美國的依賴勢必困難重重。



談到特朗普政府發動關稅戰，鳩山說，“日本有一句俗話，哭鬧的小孩誰也對付不了”，用邏輯或者經濟理論說服美國政府放棄關稅措施是徒勞，“唯一的選擇是爭取時間靈活應對”。同時，必須避免美國政府形成“挑起衝突對方就會讓步並提供足够補償”的認知。



鳩山表示，若美國的關稅措施全面落實，將對日本經濟造成嚴重打擊。當下與美國打交道可謂“狹路相逢勇者勝”，希望現任首相石破茂“繼續堅定地推進（日美貿易）談判”。