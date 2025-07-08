民調：韓總統李在明執政首月支持率為65%

中評社北京7月8日電／據新華社報導，韓國總統李在明執政滿月之際，一項最新民意調查結果顯示他的支持率為65%，其所屬的執政黨共同民主黨支持率為46%。



民調機構“蓋洛普韓國”本月1日至3日就李在明執政表現對1001人展開電話調查。4日發布的調查結果顯示，李在明支持率為65%，較一周前的上次調查上升1個百分點；不支持率為23%，較上次調查增加2個百分點。另有12%調查對象未作答。



不少支持者對李在明施政的推進力、執行力、辦事速度給予積極評價，還有不少人認可他在經濟民生領域和與民眾溝通方面的表現。



李在明3日在記者會上談及施政好評率相關話題時說，他當前的支持率並不算高，前總統文在寅執政初期支持率一度高達約80%，也有其他前總統同期支持率遠高於60%。李在明表示，將以更謙虛和真誠的態度爭取民眾支持和認同。



政黨支持率方面，共同民主黨支持率為46%，較上次調查上升3個百分點，排名第一。最大在野黨國民力量黨支持率為22%，下滑1個百分點。這兩大主要政黨差距擴大至24個百分點。



李在明4日向新任國務總理金民錫頒發任命書，囑咐其在多部門長官空缺的情況下與次官溝通協調，妥善處理政務。此前一天，韓國國會通過了對金民錫的總理任命。截至4日，李在明已提名19名內閣成員中的17人，獲提名者正在準備接受國會聽證。