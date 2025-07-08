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中央檔案館向社會集中開放第七批館藏檔案
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2025-07-08 12:20:26
中評社北京7月8日電／據新華社報導，為紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，中央檔案館7日向社會集中開放第七批館藏檔案資料共計5.7萬餘件，其中抗戰專題檔案4萬餘件。
據悉，此次開放的抗戰專題檔案主要為1931年9月至1945年9月間，各級黨組織及黨領導的政權、軍隊、群團組織等形成的電報、公告、總結、報告等，集中展現了中國共產黨在政治思想、組織動員、戰略策略、軍事鬥爭等方面的堅強領導。
即日起，公眾可持身份證、工作證等有效證件到中央檔案館開放檔案查閱大廳查閱利用上述檔案資料。
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