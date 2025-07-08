香港各界高度評價海軍山東艦編隊訪問香港

7月4日拍攝的錨泊在維多利亞港的山東艦（無人機照片）圖片來源：新華社 中評社北京7月8日電／據新華網報導，中國人民解放軍海軍航空母艦山東艦，導彈驅逐艦延安艦、湛江艦及導彈護衛艦運城艦組成的航母編隊於3日上午抵達香港特別行政區，開啟為期5天的訪問活動。這是山東艦首次赴港，也是繼遼寧艦後中國海軍航空母艦第二次訪港。巨艦破浪而來、氣勢磅礴，“航母熱”燃爆香江。香港各界人士表示，此次訪問不僅是一場展現國家軍事現代化成就的視覺盛宴，更凝聚了香港與內地的血脈親情。



國家力量振奮人心



艦艇編隊抵達當日，成百上千香港市民在岸邊駐足圍觀，不少人直呼“熱血沸騰”“感動到想流淚”。香港媒體爭相播發消息，《大公報》《文匯報》《香港商報》《南華早報》等報紙在4日頭版上均大篇幅展示編隊到訪的相關報導。



“我們國家有這樣的實力，我感到非常自豪！”首日受邀參加甲板招待會的香港特區政府政務司司長陳國基受訪時難掩激動，“山東艦是我們自主設計建造的航母，設備非常先進。”他認為此次艦艇編隊訪港令廣大香港市民體會到國家軍事實力的強大，會增進學生們對國家的認同感與自豪感。



香港特區政府政務司副司長卓永興在社交平台介紹，他在山東艦上參觀了滑躍甲板、攔阻索、艦載戰鬥機、艦載直升機等。“國家的國防發展一日千里，我深受感動，更為祖國自豪！”