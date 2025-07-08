特朗普：一手對14國加稅　一手延長暫緩期

圖片來源：央視新聞 中評社北京7月8日電／據央視新聞報導，當地時間7日，美國總統特朗普發信函給日韓及南非等14國威脅徵稅，隨後，他又簽署行政令，延長“對等關稅”暫緩期至8月1日。



3個月來，美國就加征所謂“對等關稅”與多個貿易對象進行談判，但進度顯著不及美方預期。目前僅與英國、越南達成貿易協議，但協議細節仍待敲定，與歐盟、日本、韓國、印度等的談判進展艱難。



當地時間7日，美國總統特朗普宣稱，將從8月1日起對來自14個國家的進口產品徵收關稅



特朗普當天在自己創立的“真實社交”網站上發布他寫給日本首相石破茂和韓國總統李在明的信，表示新關稅將不包括其他行業關稅。在這兩封內容幾乎完全相同的信中，特朗普寫道：“請理解，25%這一數字遠遠低於消除我們與貴國之間貿易逆差所需的水平。”



特朗普警告稱，如果日韓兩國以提高關稅作為回應，美國也將在25%的基礎上再提高同等額度的關稅。



特朗普寫道：“如你所知，如果日本（韓國）或貴國境內的企業決定在美國境內建造或生產產品，我們將不會徵收關稅，事實上，我們將盡一切可能快速、專業、常規地予以批准——換句話說，只需幾周時間。”



特朗普表示，貿易逆差已對美國經濟乃至國家安全構成重大威脅，因此必須作出改變。此項關稅將獨立於各類行業性關稅。此外，任何試圖通過第三國轉運來規避該關稅的做法，也將被征以更高的關稅。特朗普稱，選擇在美國境內建廠或生產產品的公司無需