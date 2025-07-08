智慧農場，科技拓展想象

中評社北京7月8日電／據人民日報報導，炎炎夏日，卻不見“汗滴禾下土”。安徽省蕪湖市繁昌區新林村伏羲農場內，晚稻栽植成片，農業機器人穿梭田間、巡檢苗情，各類傳感器遍布其間，探測墒情、氣象、病蟲害等信息，並實時傳輸到後方的指揮中心。



“這裡就像人的‘大腦’。”95後農田管理員侯廣宇坐在指揮中心，手持平板電腦，遠程操控著農業機器人，“農場‘聰明’了，人在屋中坐，就能幹農活。”



今年中央一號文件提出：“支持發展智慧農業，拓展人工智能、數據、低空等技術應用場景。”先進科技，怎樣作用於智慧農業？近日，記者在多個智慧農場進行了探訪。



依托數據



進行推演預判 選擇更優方案



作為智慧農場，伏羲農場是中國科學院發展智慧農業的試點項目。2023年，項目團隊在河北雄安新區建設了技術與數據總部。目前，伏羲農場已被推廣到內蒙古、重慶、安徽、湖北等地，產業化和市場化程度持續走深。



“傳統農業，面臨許多不確定因素。運用大數據，能夠在播種、灌溉、植保等各個環節進行推演預判，選擇更優方案。”中國科學院計算技術研究所正高級工程師張玉成表示，伏羲農場圍繞墒情、氣象、病蟲害等開發、訓練了相關模型和算法，在決策層面為高產、穩產提供了可靠支撐。



田野上的新鮮數據，不斷湧入算法“大腦”。我國智慧農業正加快邁入新的發展階段。



農業農村部市場與信息化司有關負責人介紹，農、牧、漁等智慧農場利用現代信息技術裝備，對農業進行全方位改造升級，實現了生產過程的智能感知、智能決策和智能控制，大幅提高了勞動生產率、資源利用率、土地產出率。



河南省內鄉縣大花嶺村，牧原食品股份有限公司智慧牧場裡，有一名特殊的“獸醫”——智能巡檢機器人。它集成了多種傳感器，可自動探知牲畜的體征。“比如，它能通過紅外熱像儀和智能溫度計，識別牲畜的體溫變化，發出預警。”公司智能診斷負責人胡義勇介紹。



山東省萊州市三山島街道，工業化循環水養殖車間內，智能投喂技術根據魚類規模和習性，精確把控餌料分量。“這套模型，不光能記錄魚的行為，還能進行深度學習，構建模型和算法。”萊州明波水產有限公司副總經理李文升說。



目前，農業農村部已成立智慧農業專家咨詢委員會，以加強戰略研究和統籌協調；在標準體系方面，已累計立項行業標準122項、發布實施26項，有力促進了智慧農業規範健康發展。



去年10月，農業農村部印發的《全國智慧農業行動計劃（2024—2028年）》提出：到2026年底，智慧農業公共服務能力初步形成，農業生產信息化率達到30%以上；到2028年底，智慧農業公共服務能力大幅提升，信息技術助力糧油作物和重要農產品節本增產增效的作用全面顯現，農業生產信息化率達到32%以上。