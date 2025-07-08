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特朗普將“對等關稅”暫緩期延長至8月1日
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2025-07-08 12:37:18
中評社北京7月8日電／據央視新聞報導，當地時間7日，美國總統特朗普簽署行政命令，延長所謂“對等關稅”暫緩期，將實施時間從7月9日推遲到8月1日。
特朗普4月2日宣布開征所謂“對等關稅”，引發美國金融市場暴跌。在多方壓力下，特朗普又在4月9日宣布暫緩對部分貿易對象徵收高額“對等關稅”90天，但維持10%的“基準關稅”。
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