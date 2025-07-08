外匯儲備規模穩中有升

中評社北京7月8日電／據經濟參考報報導，國家外匯管理局7月7日發布的數據顯示，截至2025年6月末，我國外匯儲備規模為33174億美元，較5月末上升322億美元，升幅為0.98%。



國家外匯管理局表示，今年6月，受主要經濟體宏觀政策、經濟增長前景等因素影響，美元指數下跌，全球金融資產價格總體上漲。匯率折算和資產價格變化等因素綜合作用，當月外匯儲備規模上升。



中國民生銀行首席經濟學家溫彬分析稱，貨幣方面，市場對美國財政紀律、貨幣政策中立性、美元政治工具化傾向的擔憂持續升溫，6月美元指數下跌2.5%至三年來最低點96.9，非美貨幣集體升值，歐元、英鎊兌美元分別上漲3.89%、2.1%。由於外儲以美元計價，非美貨幣升值增加了經匯率折算後的外匯儲備規模。此外，資產方面，以美元標價的已對衝全球債券指數上漲1.0%；標普500股票指數上漲5.0%。債券、股票等全球資產價格上漲亦對外儲形成有力支撐。



中銀國際證券全球首席經濟學家管濤同樣認為，受主要經濟體財政政策、貨幣政策和經濟增長前景等因素影響，美元指數加速下跌，全球金融資產價格總體上漲，非美元貨幣對美元升值和資產價格上漲產生正估值效應，使得中國外匯儲備餘額進一步增加。到6月底，中國外匯儲備餘額創2016年1月以來新高，防範化解各種衝擊的能力得到加強。



按不同標準測算，當前我國外儲規模均處於適度充裕水平。“我國外匯儲備長期以來穩定在3萬億美元之上，背後反映的是我國良好、健康的國際收支狀況。”匯管研究院副院長趙慶明對記者表示。



展望未來，國家外匯管理局表示，我國經濟持續穩健增長，保持良好發展勢頭，有利於外匯儲備規模保持基本穩定。



“當前，外部環境更趨複雜嚴峻，全球經濟發展動能減弱，國際金融市場波動性依然較大。但我國經濟持續穩健增長，對外貿易保持韌性，全球投資者看好中國資本市場新機遇，這些因素都有利於外匯儲備規模保持基本穩定。”溫彬說。