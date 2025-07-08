揚香港數據流通優勢　推動智慧航運全球化

招商輪船首席數字官宋開（圖片來源：文匯網） 中評社北京7月8日電／據文匯網報導，在全球航運業面臨數字革命與永續發展雙重轉型的關鍵時刻，招商輪船以“數字輪船、智能航運”為戰略核心，正重塑國際海運產業的新未來。招商輪船首席數字官宋開在接受香港文匯報專訪時透露，公司正推動此數字化戰略，利用香港的國際數據流通優勢，透過區塊鏈技術實現電子提單數字化管理，試點項目已縮短結算周期約30%，大幅提升貿易效率。香港作為全球數據流通樞紐，擁有開放的金融與法律環境，能支持跨境數據高效流轉，正是招商輪船選擇在香港試點電子單證項目的關鍵，也完全有潛力成為全球航運數字化樞紐。



招商輪船首席數字官宋開相信，香港有條件成為全球航運數字化的樞紐，主要是本身擁有相當大優勢。包括金融與法律優勢：香港的開放金融市場與靈活法律環境支持數字貨幣、區塊鏈等技術試點，為數字化航運提供政策保障；人才與文化優勢：香港擁有國際化視野與雙語人才，吸引全球航運與科技精英，促進技術創新與文化交流； 背靠祖國優勢：依托內地強大的實體經濟與製造能力，香港將數字技術與實業結合，打造獨特的航運數字化模式； 地緣優勢：作為大灣區核心，香港連接亞太與全球市場，試點項目如電子單證已輻射東南亞。招商輪船的探索表明，香港可通過技術與政策創新，引領全球航運數字化轉型，成為行業樞紐。



推動區塊鏈電子提單全球標準化



宋開也表明，數字化轉型是航運業的大勢所趨。他舉例指出，“傳統紙質單證不僅耗時，還存在遺失或篡改風險，而區塊鏈技術能確保數據可信、安全且不可篡改。”電子提單的應用不僅減少文件處理時間，更降低營運成本，例如試點項目已成功將結算周期縮短30%，未來將進一步推廣至全球航線。同時，香港的國際化平台有助於數據標準與國際接軌。宋開強調，招商輪船正與國際海事組織合作，推動區塊鏈電子提單的全球標準化，香港在這一過程中扮演關鍵角色。



跨境船舶管理長期面臨安全與效率挑戰，宋開稱招商輪船透過“一體化運營管理平台”，整合實時船舶運行數據、外部環境及船員行為，實現智能化風險預警。“80%以上的安全隱患由人為因素引起，我們的平台能自動識別潛在風險，並實時推送至岸上決策中心。”宋開舉例，某航次通過實時避讓建議，成功避開惡劣天氣，節省約5%燃油消耗。該平台還支持多方協作，提升跨境運營透明度，例如港口擁堵數據可實時共享，幫助船公司調整航線，減少等待時間。