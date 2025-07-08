抗聯老兵憶抗日事跡　台青年補抗戰歷史課

兩岸媒體人7日在哈爾濱聆聽抗聯老戰士王濟堂講述艱苦抗日的故事。（圖片來源：大公報） 中評社北京7月8日電／據大公報報導，20多家兩岸媒體記者及網絡博主最近踏上龍江大地，參加“銘記歷史 共築和平 紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年”兩岸媒體龍江行活動，開啟了一場“銘記八秩歷史，共築和平未來”的探訪之旅。



正值“七七事變”88周年紀念日，當天行程的重要一站，便是拜訪95歲高齡的東北抗聯老戰士王濟堂。這位歷經抗戰烽火的英雄，用自己的一生書寫著傳奇。他的故事，不僅是個人與侵略者鬥爭的英勇篇章，更是那段波瀾壯闊抗戰歷史的生動縮影。台灣媒體記者們懷著崇敬與好奇，走進王濟堂老人的世界，聆聽那段永不磨滅的抗戰記憶。



東北抗聯老戰士王濟堂1930年6月25日出生於哈爾濱市道外區一個貧苦家庭。在那個動蕩不安、民生艱難的年代，他8歲便遭遇了喪母之痛，小小年紀就不得不隨大伯經營豆腐坊來維持生計。生活的困苦沒有壓垮這個堅強的孩子，反而讓他更加早熟和堅韌。



1943年1月，對於王濟堂來說，是人生中一個至關重要的轉折點。經東北抗聯第三路軍十二支隊領導人張瑞麟批准，他加入了抗聯地下組織。從此，這個年僅13歲的少年，肩負起了沉重的使命，以半工半讀工人身份潛伏於三棵樹鐵路工廠，代號“小貓”。



王濟堂加入抗聯地下組織後，迅速展現出了過人的機智和勇敢。他以鐵路工人身份為掩護，積極投身於破壞日軍鐵路擴軌計劃的行動中。當時，日軍妄圖將車鈎改為蘇聯式標準，以加強其軍事運輸能力。王濟堂深知這一計劃的危害性，於是通過消極怠工、拆卸關鍵部件等方式，巧妙地拖延了日軍的運輸計劃。