金價料震蕩上揚　目標3404美元

金價走勢（大公報） 中評社香港7月8日電／大公報報導，第一金（福而偉金融控股集團成員）高級分析師文翼分析，上周，美元指數下探收跌，國際原油反彈收復前周部分跌幅，現貨黃金反彈上漲。市場受地緣局勢緩和、美國總統特朗普關稅政策不確定性、美國債務與財政政策、非農數據超預期等因素影響。本周，特朗普關稅政策實施、美聯儲貨幣政策路徑、全球經濟﻿復甦前景將是金價核心驅動因素，需警惕地緣政治和貿易政策引發市場情緒波動。



過去一周，美伊計劃重啟核談判，伊朗願參與，但不停止鈾濃縮活動；美國暫停對烏部分軍援，特朗普強調希望迅速結束俄烏衝突。貿易方面，特朗普宣布美越達成貿易協議；並取消對中國部分企業出口限制，推進中美談判；加拿大取消數字服務稅，美加談判恢復；特朗普計劃下調關稅稅率至10%到20%。不過，歐盟、印尼、印度分別以不同立場應對美方貿易政策。特朗普簽署“大而美”法案，稱促經濟發展，媒體及美銀則警示風險。美國6月非農數據向好，市場下調美聯儲降息預期。在特朗普施壓下，鮑威爾維持觀望立場。美財政部傾向增短期債發行，或影響美聯儲政策。國際局勢和經濟動態複雜多變，令黃金震蕩收漲。



地緣及議息等問題 續影響黃金



美聯儲鴿派預期增強、地緣政治風險降溫，以及貿易談判進展推動風險偏好回升。本周對等關稅大限進入最後談判窗口，特朗普要求8月1日起對貿易夥伴實施更高單邊關稅，施壓談判進程。印度在WTO提議對美汽車關稅反制，貿易戰陰雲未散。伊朗堅持鈾濃縮活動並暫停與國際原子能機構合作，或引發新衝突，複雜化談判前景。此外，特朗普公開批評美聯儲政策，稱已物色潛在提名人選，美國財長貝森特則堅稱關稅未推升通脹。如果這些因素緩和，將不利黃金；但若不確定性增加，則支撐黃金避險需求。



技術分析，周線金價位於布林中軌上，KD死叉，日線通道收窄KD即將死叉，短期有震蕩上攻機會。關鍵阻力3374至3404美元，突破3404或延續漲勢；關鍵支撐3222至3277美元，跌破3222美元或下探震蕩。