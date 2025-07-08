李強出席金磚國家領導人會晤

中評社北京7月8日電／據新華網報導，當地時間7月6日和7日，國務院總理李強在里約熱內盧出席金磚國家領導人第十七次會晤第二及第三階段會議，圍繞加強多邊主義、人工智能、環境和氣候變化、全球衛生等議題發表講話。金磚成員國和夥伴國、嘉賓國領導人以及國際組織代表出席會議。



李強表示，當前國際經貿秩序、多邊貿易體制受到嚴重衝擊，世界經濟復甦艱難。“大金磚合作”要秉持成立初衷，契合時代之需，維護和踐行多邊主義，推動建設公平開放的國際經貿秩序，凝聚全球南方力量，為世界穩定發展作出更大貢獻。一是致力於構建開放型世界經濟。旗幟鮮明反對單邊主義和保護主義，維護世貿組織基本原則，促進貿易和投資自由化便利化，維護產業鏈供應鏈穩定暢通。中方已成立金磚國家特殊經濟區中國合作中心，願同各方共建合作網絡。二是致力於提升國際金融合作水平。中方支持新開發銀行做大做強，歡迎符合條件的全球南方國家投資中國金融市場。要推動世界銀行股權審議和國際貨幣基金組織份額占比調整，增加發展中國家代表性和發言權。三是致力於開辟經濟增長新藍海。拓展數字、綠色等新興領域合作，讓人工智能賦能千行百業、惠及千家萬戶，幫助全球南方國家加強能力建設。中方將在全球發展倡議框架下打造“數字南方”品牌，未來5年為南方國家舉辦200期數字經濟、人工智能培訓項目。中方歡迎各國出席今年7月在華舉辦的世界人工智能大會。



李強指出，當前全球氣候、環境和衛生領域的不確定性風險上升，國際社會應當廣泛凝聚共識，積極有力行動，攜手應對共同挑戰。一是匯聚應對氣候變化的更多合力。堅定落實《聯合國氣候變化框架公約》及《巴黎協定》，捍衛共同但有區別的責任原則，深化清潔能源、碳市場等領域合作，敦促發達國家履行資金、技術等方面的承諾。二是提升生態環境保護的實際成效。堅持人與自然和諧共生，倡導系統治理，更好履行《生物多樣性公約》《聯合國防治荒漠化公約》。三是加強公共衛生體系的能力建設。支持世衛組織繼續在全球衛生治理中發揮協調作用，充分發揮金磚疫苗研發中心等平台作用，為全球南方提供更多公共產品。長期以來，中國堅持踐信守諾，以自身所能為世界所需作出了積極貢獻。中國將繼續拿出更多實際行動，承擔應盡責任，同各方共促更加綠色、健康、可持續的全球發展。



會議通過《金磚國家領導人關於人工智能全球治理的聲明》《金磚國家領導人氣候資金框架宣言》。