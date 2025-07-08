基層減負出實效：減出新氣象　幹出精氣神

近日，福建省南平市政和縣紀委監委幹部深入田間地頭，與群眾面對面瞭解基層幹部作風情況。（圖片來源：中央紀委國家監委網站） 中評社北京7月8日電／據中央紀委國家監委網站消息，今年5月，習近平總書記深入河南考察調研。在談到“加強社會治理”時，習近平總書記又一次提起“整治形式主義為基層減負”這項工作。



時針撥回到2012年12月。黨的十八大閉幕不到一個月，習近平總書記主持中央政治局會議，審議通過中央政治局關於改進工作作風、密切聯系群衆的八項規定。



短短600餘字，從調查研究、會議活動等8個方面為加強作風建設立下規矩，明確要求“不開泛泛部署工作和提要求的會”“沒有實質內容、可發可不發的文件、簡報一律不發”。



黨的十八大以來，習近平總書記始終高度重視解決形式主義突出問題為基層減負，將其作為黨的作風建設的重要內容、關心關愛基層的重要舉措。



基層減負效果如何，基層一綫幹部群衆感知最真切、體會最深刻。



“從38塊到12塊，再減到10塊，牌子少了、工作實了”



2024年3月，全國兩會結束不到一周，習近平總書記赴湖南考察，專門深入瞭解農村基層減負情況。在常德市鼎城區謝家鋪鎮港中坪村，瞭解到村部掛的牌子、需要村里開的證明、村幹部的微信工作群都變少了，習近平總書記點頭肯定並指出，黨中央明確要求為基層減負，要堅決整治形式主義、官僚主義問題，精兵簡政，持之以恒把這項工作抓下去。



“就在村黨群服務中心的院子里，我曾向習近平總書記匯報了切身感受到的變化。村部最多時有38塊牌子，匯報時是12塊，微信工作群最多時有30多個，匯報時減為4個。”港中坪村黨支部書記段德喜說，“現在，又過去了一年，為基層減負帶來的變化更大。村部牌子又從12塊減到10塊，牌子少了、工作實了，我的工作群也只剩3個，能騰出更多精力服務群衆。”