外資加大押注　中國股票看漲

蜜雪冰城全球門店數目超越麥當勞、星巴克等，成為全球第一。蜜雪集團的股份自然受到追捧。（大公報） 中評社香港7月8日電／中國科技進步及軟實力提升獲得肯定，華為、阿里巴巴（09988）、比亞迪（01211）、字節跳動、泡泡瑪特（09992）、蜜雪冰城等中資企業獲美國時代雜誌納入為2025年全球百大最有影響力的企業。這有助中國股票投資價值進一步獲得重估，吸引國際資金加大押注。



大公報報導，美國無視經濟下行風險，向全球加征所謂對等關稅，迄今只與英國、越南達成關稅協議，多國對美國加征關稅“企硬”不妥協，意味著關稅戰、貿易戰有可能進一步升級，衝擊美國，以至全球經濟。



內地經濟穩 外資基金落戶



面對外部不穩定經濟環境，內地加力擴大內需消費、穩住股市、樓市，令市場信心增強。事實上，今年來內地經濟平穩開局，有能力應對外部帶來的不確定性，為世界經濟注入穩定性。因此，國際資本、環球基金紛紛回歸中國市場，增加配置中資股。



其實，在關稅戰擴大之下，外資繼續對中國、亞洲經濟前景保持信心。早前博鰲亞洲論壇發表的《亞洲經濟前景及一體化進程2025年報告》，預期今年亞洲加權實際經濟增長率為4.5%，略高於去年的4.4%，料亞洲經濟體生產總值占全球比重由2024年的48.1%上升至2025年的48.6%。換言之，亞洲繼續是世界經濟增長主要引擎，國際資金由西向東移的規模持續增加。美國老牌資產管理公司範達集團旗下的範達私募基金管理（上海）有限公司完成私募人登記申請，顯示外資企業進一步加碼投資中國。



外商紛來華 稱讚中國AI模型



雖然中資科技股在今年上半年大升兩成，但現水平估值依然吸引，股價尚未反映業務增長潛力。事實上，外商高管密集來中國，看好中國發展機遇。例如蘋果公司行政總裁庫克稱讚中國AI模型DeepSeek，並自認是《哪咤2》電影的粉絲，又提到《黑神話悟空》網游在海外火熱，贊嘆近年中國軟件開發者取得突破，創新力無與倫比，可見中國科技進步與軟實力提升，並獲得國際認可。



內地科技進步 軟實力提升吸資



最近美國時代雜誌公布2025年全球百大最有影響力企業，華為、字節跳動、DeepSeek、宇樹科技、阿里巴巴、比亞迪、泡泡瑪特、蜜雪冰城等企業均上榜，其中泡泡瑪特的“超級IP”Labubu風靡全球，魅力對比Hello Kitty有過之而無不及，而蜜雪冰城全球門店數目全球第一，超越麥當勞、星巴克，吸引大量資金回流中國市場，其中蜜雪集團（02097）昨日逆市上升，表現優於大市。



中國科技突飛猛進及創新力不斷增強，令中企在全球影響力顯著提升，促使國際資金將進一步加注中國，下半年中國股票可繼續看漲，預期港股保持強勢，反復上試25000點。