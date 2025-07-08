外儲六連升　專家：人民幣貶值壓力紓解

今年1－6月，中國外匯儲備變化一覽（大公網） 中評社香港7月8日電／中國人民銀行（下稱，人行）今日（7月7日）下午發布數據稱，截至6月末，中國外匯儲備規模報33174.22億元（美元，下同），較5月末增長約0.98%或321.67億元，連續六個月環比增長，連續十九個月站穩3.2萬億元關口。國家外管局介紹，受主要經濟體宏觀政策、經濟增長前景等因素影響，上月美元指數下跌，全球金融資產價格總體上漲，匯率折算和資產價格變化等因素，帶動外儲規模繼續增長。分析稱，下半年美國經濟和美元指數料續趨弱，加之中國經濟的持續平穩恢復，人民幣匯率面臨的外部貶值壓力已基本紓緩，未來中國外儲規模有望保持基本穩定。



大公網報導，中國民生銀行首席經濟學家溫彬留意到，市場對美國財政紀律、貨幣政策中立性，以及美元“政治工具化”傾向憂慮的升溫，令美元信用繼續受損，加之“去美元化”趨勢的加速，6月美元指數跌穿97關口至96.7，為2022年以來新低，歐元、英鎊兌美元單月分別累升3.89%和2.1%。當月，美國經濟走弱跡象愈發明顯，加之通脹掣肘的削弱，市場預期美聯儲降息時點臨近，10年期美債收益率下行17個基點至4.24%。此外，中美貿易關係的緩和、中東局勢的降溫，及美聯儲降息預期對市場情緒的短期助推，帶動6月美股上漲4.96%。總體看，非美元貨幣升值，債券、股票等全球資產價格的上漲，對中國外儲帶來有力支撐。



中國連續八個月購金



人行數據還顯示，截至今年6月末，中國黃金儲備規模為7390萬盎司，較5月末7383萬盎司的儲備規模增長7萬盎司，已連續八個月在儲備資產中增加黃金倉位。



值得一提的是，人行持續購金行為並不令人意外。國際貨幣金融機構官方論壇（OMFIF）今年3至5月期間對全球75家央行開展調研，結果顯示，剔除計劃減持黃金的央行後，三分之一的受訪央行計劃未來1至2年內繼續增持黃金，該比例錄至少5年以來最高。



在全球貿易分裂、地緣政治動蕩背景下，全球央行儲備機構正計劃從美元轉向黃金。瑞銀財富管理大中華區投資總監及亞太區宏觀經濟主管胡一帆認為，黃金仍是對衝地緣政治風險的有效工具，且金價亦受到美元走軟、實際利率下行，以及各國央行和市場投資需求上升的進一步支撐，“我們繼續看好黃金，基準情景下今年底金價有望升見每盎司3500元，風險情景下金價或上探至每盎司3800元”。

