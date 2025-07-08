新皇崗口岸“一地兩檢”5分鐘通關

中評社香港7月8日電／﻿大公報報導，新皇崗口岸大樓預計今年底完工，最快明年啟用，將實施“一地兩檢”，日後已登記的市民就可以以“北上回鄉證、南下身份證”方式過關。保安局局長鄧炳強表示，在嶄新的“合作查驗、一次放行”通關模式之下，通關時間會由原本約30分鐘大幅縮短至約5分鐘。



鄧炳強昨日立法會保安事務委員會會議上表示，位於深圳市的新皇崗口岸將成為深港之間最重要的24小時客運陸路口岸，提供純旅檢服務，每日通關流量可達到約20萬旅客人次，以及約1.5萬跨境車輛架次。



“北上回鄉證、南下身份證”



有議員關注，日後香港市民使用新皇崗口岸時，是否只需使用一張證件就可以過關，即“北上回鄉證、南下身份證”。鄧炳強回應指，在“合作查驗、一次放行”的模式下，市民由香港前往內地只需使用回鄉證，由內地返港只需使用身份證，有關模式是參照澳門與內地的做法，若市民希望使用這項通關服務，需自行向內地部門預先登記，同意內地可獲取相關資料，日後蓮塘／香園圍口岸亦希望採用這模式，特區政府正與內地當局商討。



鄧炳強表示，實施“一地兩檢”可便利旅客在同一個地點辦理兩地出入境手續，大幅提升通關效率，在嶄新的“合作查驗、一次放行”通關模式之下，旅客只需要排一次隊、檢查一次證件、核實一次身份，便可完成兩地的出入境手續，通關時間會由原本約30分鐘大幅縮短至約5分鐘。