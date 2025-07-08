富權：所謂“海峽中線”已經不復存在

中評社香港7月8日電／澳門新華澳報8日發表富權文章：“M503”及銜接航線劃定依據是上海飛航情報區。以下為文章內容。



中國民航局宣佈啟用“M503”航線的“W121”銜接航線後，台灣地區的民進黨當局跳出來叫讓反對，聲稱該航線接近“海峽中線”，將“壓縮”台灣當局的軍事空間。



這是犯了兩大邏輯錯誤。其一，“M503”航線及其包括“W121”在內的三條銜接航線，是經國際民航組織批准的民航線路，並在大陸方面“可操之於我”的上海飛行情報區內嚴格劃定，並沒有溢出上海飛航情報區，更沒有進入與上海飛航情報區連接的台北飛航情報區，因而大陸方面完全有權自行決定設立和啟用的民航空域管理的一項常規工作。其二，所謂“海峽中線”是一個偽命題，大陸方面從來沒有承認；即使是如此，“M503”及其三條銜接航線，也沒有越過所謂的“海峽中線”，台灣當局無權干預及反對。



飛航情報區是由國際民航組織所劃定，區分各國家和地區在該區的航管及航空情報服務的責任區。範圍除了該國和地區的領空外，通常還包括了鄰近的公海上方空域。與防空識別區不同的是，飛航情報區主要是以航管及飛航情報服務為主，有時因為特別的原因會切入鄰國或地區的領空。飛航情報區的命名，並不以國家、省份或地區的名稱命名，而以該區的飛航情報區管制中心（區管中心）所在地或區管中心的名稱為命名，例如管制香港及澳門空域的“香港飛航情報區”、管制兩廣地區空域的“廣州飛航情報區”、管制日本空域的“福岡飛航情報區”、管制台灣地區的“台北飛航情報區”等。亦有例外情況，如廈門管制區的管制中心設於廈門市，而廈門管制區卻另由上海飛航情報區管理。



中華人民共和國共有十一個飛行情報區，包括中國大陸的九個飛行情報區瀋陽飛行情報區（瀋陽、北京、上海、武漢、廣州、三亞、昆明、蘭州、烏魯木齊），及香港飛行情報區和台北飛行情報區。中國民用航空局下屬機構管理中國大陸區域的飛行情報區，香港飛行情報區由香港特政區自行負責，台北飛航情報區由台灣當局的民航局自行負責。

