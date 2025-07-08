城大調查：二季度香港消費者信心上升

中評社香港7月8日電／香港文匯網報導，7月8日上午，2025年第二季度兩岸及港澳消費者信心指數結果公布。調查顯示，香港消費者整體信心指數錄得86.6，較上一季度上升2.9%，較去年同期亦稍微上升0.8%。與2025年第一季度相比，消費者對物價狀況的信心上升8.8%，升幅最大。雖然購買房屋分指數亦上升6.2%，但仍為最低的分指數。



兩岸及港澳消費者信心指數調查和編制由首都經貿大學、中央財經大學、香港城市大學、澳門科技大學和台灣輔仁大學共同完成。指數評分範圍為0至200，小於100表示“信心不足”，大於100表示“有信心”。香港城市大學決策分析及營運學系負責研究香港地區的消費者信心，以計算機隨機抽樣及電話訪問的形式，共訪問了1000位年滿18歲並在本地常住的香港居民。



物價狀況分指數升幅最大



香港城市大學決策分析及營運學系統計諮詢中心主任曹國輝指出，第二季度，香港消費者信心整體指數結果與上個季度相比上升，主要是由於消費者對四個範疇的信心水平均有所上升，其中物價信心分指數為84.5，按年顯著上升17.2%，按季亦上升8.8%；購買房屋信心分指數為77.6，按年上升7.2%，按季亦上升6.2%；經濟發展信心分指數為81.2，雖較去年同期下降4.7%，但較上一季度上升2.5%；生活消費狀況信心分指數為104.6，雖按年下降1.9%，但較上季度上升1.5%，仍為信心最高的分指數。



消費者對投資股票的信心保持相對穩定，而對就業狀況的信心則下降，兩項分指數分別錄得89.4和81.9。從絕對值看，港人對生活消費狀況的信心水平屬中性，但對購買房屋的信心仍為六個範疇中最低。



兩岸及港澳消費者信心指數其它調查結果顯示，今年第二季度，內地消費者信心總指數錄得94.7，同比下降3.9；澳門消費者信心總指數錄得101.71，相較於上季下跌2.11，整體信心略有減弱，但仍處於樂觀區間；中國台灣消費者信心總指數錄得86.35，分數最低為“物價水平”，為68.54。