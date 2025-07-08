千萬以上樓按　滙豐傳加現金回贈

中評社香港7月8日電／市傳滙豐對樓按取態趨積極，1000萬元新造按揭貸款額或以上，最多可獲0.58%回贈。滙豐發言人回覆表示，定期檢視樓宇按揭息率及優惠，除參考市場情況外，亦會就個別按揭申請的不同因素作調整。



信報財經新聞消息，滙豐早前對大碼按揭回贈，提供0.45%至0.5%回贈，而同業如恒生（0011.HK）和中銀香港（2388.HK），大碼按揭現金回贈更達0.6%，滙豐僅屬跟加。



星之穀按揭行政總裁莊錦輝指出，今年下半年有不少新盤會陸續收樓，買家需要適時申請按揭，銀行要透過提升回贈比率去爭取客人，加上二手樓市成交量稍為改善，銀行亦樂意重返按揭市場。他提到，市面上的中小型銀行仍有高達1%回贈的按揭計劃可供客人選擇，但大多數限時限額，而且中小行審批時間或較長，有意申請按揭的客人應按個人情況盡早籌備按揭事宜。



中原按揭董事總經理王美鳳稱，自5月起本港拆息顯著回落，紓緩銀行資金成本，再加上樓市明顯回暖，結合兩個因素，銀行對樓按轉趨積極。她又說，目前中小型銀行現金回贈主要介乎0.2%至1%，與大型銀行有差別，驅使大型銀行調整現金回贈收窄差距，以爭取更多生意。相信隨著樓市氣氛向好，銀行對樓按取態會維持積極，料現金回贈有溫和上升空間。