特朗普揮動關稅大棒　日韓等首當其衝

中評社香港7月8日電／美國總統特朗普兌現承諾公佈了第一批貿易信函，威脅自8月1日起對多個貿易夥伴提高關稅，其中日本和韓國商品面臨的稅率設定在25%。



彭博報導，特朗普還宣布對馬來西亞和哈薩克徵收25%的關稅，南非稅率則將在30%，而老撾和緬甸會面臨更高的40%。他此前就已預告將於周一公佈一系列信函和貿易協議，最終這些國家成了首批目標。根據美國原先設定的期限，各國若未能達成協議就將在兩天後面臨特朗普4月2日宣布的所謂對等關稅。



特朗普在信中寫道：“不幸的是，我們的關係一直和對等相去甚遠。”



第二個總統任期開始後，特朗普急於重置美國貿易政策，給市場、各國央行和企業高管帶來了持續的不確定性。對於他們來說，日常制訂計劃就已經面臨不小的挑戰，現在還要額外評估特朗普政策對生產、庫存、招聘、通膨和消費者需求等造成的衝擊。



截至目前，周一公佈的信函似乎主要是再次將所謂“對等”關稅期限推遲到至少8月初的新手法。特朗普在其Truth Social社交媒體平台上分享的多數稅率與他此前宣布的水平大體一致。



白宮新聞秘書卡羅琳·萊維特說，周一會有約12個國家直接收到特朗普發送的關稅通知。她還透露，未來幾天會有更多信函寄出。



這一發展是特朗普曾引發全球市場和貿易動盪的關稅大計出現的最新轉折。今年4月初在白宮玫瑰園大張旗鼓地宣布加徵關稅一周後，他又給了多數國家90天的暫緩期為談判創造條件，其間關稅暫降至10%。



很少有國家能在如此短的時間內成功達成協議。不久前特朗普宣布與英國和越南達成框架協議，並和中國實現了貿易休戰。



萊維特表示，特朗普將在周一晚些時候簽署行政命令，在8月1日前對所有面臨對等關稅的國家暫緩實施新稅率。



與此同時，特朗普警告各國不要對他的最新舉動進行報復。

