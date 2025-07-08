香港迅速崛起　成人民幣掛鈎穩定幣試驗場

中評社香港7月8日電／摩根士丹利最新研究報告指出，隨著全球數位貨幣發展加速，香港正迅速崛起，不僅成為中國數位創新的“沙盒”，更將在全球金融格局重塑中扮演關鍵角色。



钜亨網消息，分析師強調，北京正將香港定位為人民幣掛鈎穩定幣的即時試驗場，此舉預示著中國透過數位化手段，推動人民幣邁向世界舞台的雄心日益增強。



此觀點發布之際，中國中央政府在持續管控大眾加密貨幣的同時，正大力支持國家主導的數位金融發展。摩根士丹利在報告中特別指出，香港開放的監管環境與其廣闊的國際金融網絡，使其成為穩定幣，尤其是人民幣掛鈎穩定幣試驗的理想基地。



報告進一步分析，香港目前已存在如 First Digital Group 發行的 First Digital USD（FDUSD）等穩定幣，這為未來人民幣錨定的數位貨幣奠定了基礎。此舉與中國挑戰美元在跨境貿易和支付領域全球主導地位的整體戰略高度契合。



時機在中國這項宏大戰略中至關重要。香港目前正積極起草穩定幣監管框架，預計將於 2025 年年中正式發布。這項即將出台的監管政策，有望為香港的金融機構在政府可控與嚴格監管下，大規模採用人民幣掛鈎穩定幣鋪平道路。



摩根士丹利預期，若此計劃能成功推動，香港不僅將進一步鞏固其作為國際金融科技中心的地位，更可能成為中國向全球輸出其數位貨幣模式的重要平台。對於北京而言，這不僅提供了一個低風險的試驗環境，同時也能顯著提升人民幣的國際吸引力與影響力。



這項策略所揭示的，不僅是中國在技術層面的野心，更深層次地反映出其逐步且潛移默化地改變全球金融影響力的精心佈局。當全球目光聚焦於加密資產的演變之時，中國可能正悄然為一場新型的數位金融外交搭建舞台，其影響力將遠超傳統金融範疇。