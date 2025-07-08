資產重新配置加速　人民幣國際化正逢其時

中評社香港7月8日電／香港證監會行政總裁梁鳳儀表示，人民銀行公布多項債券通優化擴容措施，為債券通注入新動力，進一步便利境外投資者取得人民幣流動性支持，提升香港離岸人民幣業務競爭力。



梁鳳儀在債券通周年論壇上表示，近期圍繞美元資產全球主導地位的討論再次升溫，投資者正加速資產重新配置來分散風險，人民幣國際化正逢其時，認為香港要把握機遇，包括增加一級市場固定收益產品發行及豐富人民幣產品供應。



她指，財政部加大在港發行國債的頻率與規模，尤其是增加中長期國債比重，將能更好滿足國際投資者中長期配置需求，進一步完善離岸人民幣債券利率曲線。



她又指，香港證監會一直與內地監管機構合作，持續推進將人民幣股票交易櫃台納入港股通，目前相關準備工作進展順利，力爭近期向市場公布實施細節，期望市場瞭解清晰時間表後，會有更多企業考慮發行人民幣股票交易櫃台。在南下資金帶動下，人民幣計價港股交易規模有望一路往上。



她提到，在提升二級債券市場流動性方面，證監會支持金融機構繼續開發更具吸引力、更多元衍生產品，包括利率、外匯和信貸衍生類產品等，以豐富香港市場風險管理工具箱。市場期待國債期貨能儘快推出，香港證監會一直與內地監管部門緊密合作，積極推進準備工作，希望會儘快走完最後一公里。