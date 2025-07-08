台商台企現身蘭洽會　看好大陸“商機無限”

中評社北京7月8日電／據新華網報導，手捧絲質旗袍，來自台灣桃園和壽堂工藝社的李富，向前來展位咨詢產品的客人詳細介紹古法絲織品的特點。



在近日於甘肅省蘭州市開幕的第三十一屆中國蘭州投資貿易洽談會上，多位受訪的台灣企業界人士表示，期待隴台兩地持續加強經貿往來，贏得“商機無限”。



李富說，今年是他第三次參加蘭洽會。他去年參加蘭洽會帶來的相關產品，僅現場零售收入就達十幾萬元人民幣。“大陸商機無限。本屆蘭洽會我主要想找當地代理商，來推銷我們的古法絲綢服飾。”



今年蘭洽會，李富特地帶自己18歲的兒子李旭坤“見世面”。李旭坤說，這是他的蘭洽會“首秀”，自家工藝社生產的絲綢服飾，就匯集了“兩岸元素”，古法設計來自台灣桃園，批量生產在江蘇蘇州。



業內人士表示，甘肅作為絲綢之路經濟帶黃金段，兼具區位、資源與文化三重優勢。甘肅的新能源、新材料等產業與台企在智能製造、半導體設備領域的技術積累互補。台商成熟的商業運作經驗與甘肅後發優勢結合潛力巨大。



台灣譽唐科技有限公司的主管徐幫冬說，企業參加本屆蘭洽會的目的是招商和進行品牌推廣。“我們非常看好甘肅以及大陸中西部地區市場，公司也希望能讓大陸消費者用實惠的價格買到性價比高的產品。”



這家公司去年在大陸地區的銷售額約600萬元人民幣。企業的各類箱包產品均是兩岸攜手“孕育”。徐幫冬說：“原材料來自台灣，設計生產在浙江嘉興，未來主要面向的市場在大陸及海外。”