國家發改委新增以工代賑中央投資

中評社北京7月8日電／據新華網報導，記者8日從國家發展改革委獲悉，國家發展改革委日前新增下達100億元中央預算內投資，開展以工代賑加力擴圍促進重點群體就業增收行動，支持26個省（區、市）和新疆生產建設兵團實施1975個項目，預計發放勞務報酬45.9億元，助力31萬名重點人群穩就業促增收。



本批1975個以工代賑項目瞄准返鄉回流重點群體集中、務工需求大的地區，圍繞城鄉融合發展和農業農村領域中小型基礎設施建設，充分挖掘工程建設、服務保障、項目管理和建後管護等各環節務工崗位，預計吸納帶動31萬名重點人群就近就業，包括脫貧人口及防返貧致貧監測對象、返鄉農民工、其他農村勞動力等群體。



本批投資將項目勞務報酬佔中央投資的比例提高至不低於40%，優先實施人工用量大、材料成本低、機械使用少的村道巷道硬化、鄉村生產道路改造、小型排灌溝渠疏浚、生態護坡護壩等勞動密集型工程。



截至6月底，國家發展改革委聯合財政部共下達2025年度以工代賑中央投資295億元，支持地方實施以工代賑項目近6000個，預計吸納帶動70餘萬名困難群眾就地就近就業，將發放勞務報酬超過110億元，有效拓寬群眾就業增收渠道。



據悉，下一步，國家發展改革委將立足當前就業形勢，積極主動作為，督促指導地方推動已下達投資的以工代賑項目全部開工建設，抓實抓牢重點群體務工組織和勞務報酬發放等關鍵環節，同步做好項目常態化滾動式儲備，推動以工代賑切實發揮穩就業、促增收的逆周期調節作用。