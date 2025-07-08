山東煙台：葡萄酒產業“鏈”上成景

中評社北京7月8日電／據新華網報導，今年6月，第36屆國際葡萄與葡萄酒組織葡萄酒管理碩士班學員來到山東煙台。當學員們漫步在張裕酒文化博物館的百年時光隧道中，沉浸式體驗特色酒莊時，不由感嘆：“這裡是世界葡萄酒版圖上不可替代的東方坐標。”



沿著煙台延綿千里的黃金海岸驅車前行，葡萄園和葡萄酒莊星羅棋布。這座位於北緯37度的海濱城市，氣候溫和濕潤，四季分明，光照充足，葡萄生長周期長，有利於芳香類物質的積累，釀出的葡萄酒馥鬱悠長。1892年，愛國華僑張弼士在煙台創辦了葡萄酒釀酒企業張裕公司，開啟了中國葡萄酒釀造先河。



依托得天獨厚的地理優勢和悠久的葡萄種植及釀酒歷史，煙台已發展200多家葡萄酒生產企業和60多家知名酒莊，葡萄酒瓶、軟木塞、螺旋蓋、橡木桶製造、釀酒設備等產業鏈配套企業250多家。2024年，煙台葡萄酒全產業鏈綜合產值突破500億元。



“葡萄酒產業貫穿一二三產業，我們以鏈式思維推動產業創新發展。”煙台市政協主席、葡萄酒產業鏈鏈長於永信說，煙台市將葡萄酒產業列為全市16條重點產業鏈之一，通過統籌政策、資金、技術等，推動多產業融合、多業態叠加，讓葡萄與葡萄酒產業“鏈”上成景。



煙台擁有釀酒葡萄種植基地28.5萬畝，近年來持續推進高標準優質基地和示範園建設，釀酒葡萄規範化種植基地占比提升至98%，形成了蓬萊區“一帶三穀”、黃渤海新區柳林河穀、萊山區瀑拉穀三大重點子產區。葡萄種植基地不僅為葡萄酒生產企業提供優質原料，也促進了鄉村振興。



處於蓬萊區丘山谷酒莊聚集區的大辛店鎮木蘭溝村，村子周邊密集落地了法國拉菲瓏岱、香港逃牛嶺等酒莊，多數村民在酒莊上班，村裡也在酒莊帶動下發展了民宿、采摘、垂釣等項目。“上班就在家門口，每月能掙4000元，還不耽誤種植果樹，生活越過越好。”村民黃東說。