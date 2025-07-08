中小銀行改革加速　提質重組仍為主線

中評社北京7月8日電／據新華網報導，中小銀行改革化險仍在“快車道”。



據企業預警通數據梳理，截至7月7日，今年已有約200家中小銀行獲准合併或解散（以批覆日期計），其中多為村鎮銀行、信用社和農商行。專家表示，中小銀行改革化險思路日漸清晰，“兼並重組、減量提質”成為主要模式。未來，我國中小銀行重組仍將持續，村鎮銀行數量將逐步減少。



日前，國家金融監督管理總局網站顯示，同意工商銀行收購重慶璧山工銀村鎮銀行，並設立工商銀行重慶璧山中央大街支行，承接重慶璧山工銀村鎮銀行清產核資後的資產、負債、業務和員工。



一般而言，城商行、農商行是吸收合併或收購村鎮銀行的主力軍，此次工商銀行獲准收購旗下村鎮銀行並改設支行，是國有大行“村改支”首例。



企查查數據顯示，截至2024年末，工商銀行旗下共有兩家村鎮銀行，分別是浙江平湖工銀村鎮銀行、重慶璧山工銀村鎮銀行，持股比例分別為60%、100%。



除了村鎮銀行，其他類型的中小銀行也在大量合併。例如，今年5月，內蒙古農村商業銀行掛牌開業，作為一家新成立的省級農商行，該行將100多家涉改機構組建為統一法人農商銀行；河南農村商業聯合銀行和鄭州、新鄉、濮陽、濟源4市農商銀行（農信社）、滎陽利豐村鎮銀行等25家機構，以新設合併方式組建為河南農商銀行。



“總體上，中小銀行改革化險思路日漸清晰，‘兼並重組、減量提質’成為主要模式。”上海金融與發展實驗室首席專家、主任曾剛說，中小銀行改革化險的主要思路是推動主發起行併購，或引入新的股東（打包轉讓），在縮減數量的同時，增加資本實力，優化股權結構，提升經營效率和抗風險能力。



從區域看，中小銀行改革化險涵蓋河北、吉林、山東、寧夏、陝西、黑龍江、山西、湖南、遼寧、四川、內蒙古、天津、北京等多個省市。從數量來看，2025年開年至今已有超200家銀行獲批合併或解散。縱向對比，2022年、2023年、2024年合併或解散的銀行數量分別為43家、77家、204家，這也意味著中小銀行合併解散仍處於加速狀態。