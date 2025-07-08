練好內功　破解“內卷式”招商

中評社北京7月8日電／據中國經濟網報導，中央財經委員會近日召開第六次會議指出，縱深推進全國統一大市場建設，要“規範地方招商引資，加強招商引資信息披露”。從清理涉稅招商、叫停地方各類獎補招商引資，到規範“基金招商”，再到“加強招商引資信息披露”，未來地方政府招商引資的政策、流程、承諾等將更加公開透明。



近兩年，我國發布多個文件，均指向規範地方招商引資制度，打破過去拼資源要素、拼土地政策、拼財稅補貼的“內卷式”招商。從長遠來看，這將倒逼地方政府著眼差異化競爭，打造更優營商環境，實現市場化資源配置，避免產業同質化扎堆和公共資源浪費。



越早轉變思路，就越可能占得先機。一方面，要全面梳理過去出台的各類招商政策和產業政策，重點查找是否違反政策和規範要求。同時，按照已制定實施的“負面清單”和“正面清單”，堅持市場化法治化原則，保障存量合同履約。另一方面，探索開展市場化招商機制改革，健全招商引資項目准入評估機制和考核機制，以市場化方式統籌利用土地、廠房、人才、資本、技術、數據等資源的要素儲備。同時，進一步優化政務服務，提升行政效能，降低企業成本，營造市場化、法治化、國際化一流投資環境。



在新形勢下，如何盡快創新招商引資方式，成為擺在各地面前的一個重要課題。要轉觀念，從過去粗放型、內卷式向拼產業生態、配套服務、場景應用轉變；要強鏈條，依托產業基礎、資源禀賦等比較優勢，圍繞延鏈、補鏈、強鏈工作，推進“一企帶一鏈，一鏈成一片”集群式招商；要建生態，實行政府“鏈長”掛帥、龍頭企業“鏈主”引領、高校科研機構“鏈創”支撐的“三鏈”工作機制，構建創新鏈、產業鏈、資金鏈、服務鏈、人才鏈“五鏈融合”的產業生態；要拓場景，開展以引進新技術、新產業、新業態、新模式為重點的應用場景招商。例如，湖北省就聚焦大健康、新文旅、泛娛樂、智能化等需求領域，建立場景清單項目庫，發布場景創新案例，引進相關領域龍頭企業參與場景建設，構建場景招商生態。



城市在選項目，項目也在選城市。在公平競爭的市場環境中，企業會根據自身發展需求和地方產業基礎、營商環境等因素來選擇投資目的地，而不僅僅被優惠政策吸引。讓企業放心托付，各地得有靠得住的辦法、管用的政策、省心的服務。



地方應繼續苦練內功，在不斷強化硬件設施建設的同時，降低生產要素成本、物流成本、稅費成本、人力成本、制度性交易成本等各項成本。在招商“工具箱”裡挑選更科學的工具，如產業基金、引導基金等“耐心資本”，以全方位的產業服務培育產業生態，讓存量和增量企業都能享受到政策利好。