上半年檢察機關受理“減假暫”13萬餘人

中評社北京7月8日電／據最高人民檢察院網站消息，今年上半年，全國檢察機關全面貫徹習近平法治思想，以向全國人大常委會專題報告刑罰執行監督工作為契機，進一步完善“派駐＋巡回＋科技”監督機制，依法規範履行刑罰執行監督職責，各項工作穩步推進。



刑罰執行監督是刑事訴訟監督的重要一環，是刑事檢察的重要組成部分，是維護穩定、保障人權、守護公正的重要力量。今年上半年，檢察機關不斷完善“派駐＋巡回＋科技”監督機制，各地檢察機關按照最高檢要求，大力推動輪崗交流等工作，建立科學的派駐檢察人員梯次結構，派駐檢察基礎更加夯實。與此同時，巡回檢察“利劍”作用也更加凸顯，針對2024年專項巡回檢察發現監獄、看守所等監管執法方面存在的問題，以及相關檢察機關派駐檢察履職存在的問題持續督促整改，對發現的徇私舞弊“減假暫”、濫用職權、虐待被監管人等司法工作人員相關職務犯罪線索跟蹤督辦，做好巡回檢察“後半篇文章”。最高檢在5個省份部署試用監獄檢察法律監督模型，組織開展看守所數字檢察平台展示等活動，扎實推進科技賦能。



2024年底，“兩高兩部”聯合發布《關於規範判處監禁刑罰罪犯交付執行工作若幹問題的意見》，各級檢察機關按照相關要求，依法監督看守所、監獄收押、收監工作，加強與法院、公安、司法行政機關的銜接協作，共同推動解決“收押難”“收監難”問題。例如，天津市檢察機關會同有關政法單位在全市開展“集中清理判處實刑罪犯未依法交付執行刑罰專項活動”，以案件化辦理推動“判實未執”專項工作落實，全市清理“判實未執”人員141名。



今年以來，檢察機關不斷強化刑罰執行監督工作。數據顯示，今年上半年，全國檢察機關受理“減假暫”監督案件13萬餘人，針對“減假暫”提出書面糾正違法和檢察建議2000餘件。最高檢先後組織20個省份檢察機關在安徽、貴州、山西座談調研，深入分析“減假暫”監督等工作中存在的問題，進一步提升“減假暫”監督規範化水平。同時，全面開展監外執行檢察，全國檢察機關監督有關機關收監執行1400餘人。



最高檢刑事執行檢察廳有關負責人介紹，在一體抓實“三個管理”促進提升監督質效和加強理論研究方面，刑事執行檢察部門主動融入“大管理”格局，深入分析監督辦案情況，準確掌握動態、把握趨勢、查找問題、研提對策，促進高質效辦案；聚焦刑罰執行監督前沿問題、基礎問題，鼓勵深入開展理論研究，為更加深入開展刑罰執行監督工作提供理論支持，努力構建中國特色刑事執行檢察自主知識體系。



這位負責人表示，下一步，檢察機關將主動融入黨和國家工作大局，積極參加深入貫徹中央八項規定精神學習教育，堅持“高質效辦好每一個案件”，聚焦主責主業、嚴格依法履職，努力維護刑罰執行公平公正。



刑罰執行監督是刑事訴訟監督的重要一環，是刑事檢察的重要組成部分，是維護穩定、保障人權、守護公正的重要力量。檢察機關全面貫徹習近平法治思想，以向全國人大常委會專題報告刑罰執行監督工作為契機，按照最高檢黨組部署要求，進一步完善“派駐＋巡回＋科技”監督機制，全面履職、勇於擔當，依法規範履行刑罰執行監督職責，2025年上半年各項工作穩步推進。