起底“美國黨”：“億萬富翁們的權力遊戲”

2025年5月29日，美國企業家、政府效率部負責人埃隆·馬斯克5月28日在社交媒體X上說，他作為“特別政府雇員”的任期結束。（圖片來源：新華社） 中評社北京7月8日電／據新華社報導，“美國黨”是“億萬富翁們的權力遊戲”，其背後反應了美國的政治困局。



“成立第三政黨這件事非常荒謬。”美國總統特朗普6日說。此前一天，美國億萬富翁埃隆·馬斯克因不滿特朗普力推的“大而美”法案，在社交媒體上宣布建立新政黨“美國黨”。



美國媒體和專家指出，馬斯克與特朗普從親密無間到走向決裂，均是出於政治權力、經濟利益等考量。在美國黨派政治高度極化對立的背景下，馬斯克的新政黨前景如何尚是未知數，但可以確定的是，這場不同利益集團之間的“權力遊戲”，卻是美國政治持續極化與混亂的現實反映。



“權力遊戲”背後的利益之爭



特朗普與馬斯克被認為是美國“兩名最具權勢的億萬富翁”。在不到一年時間里，兩人從結盟走向決裂。



馬斯克在特朗普去年競選總統期間向其提供巨額獻金，特朗普今年年初上任後即對馬斯克委以重任，讓其擔任政府效率部負責人。但不久後，馬斯克被曝與特朗普內閣重要成員發生激烈爭吵。他5月底從政府效率部離職，聲稱自己成了特朗普政府的“替罪羊”。不久後，兩人因“大而美”法案等公開“互撕”。



美國輿論指出，特朗普和馬斯克最初因在放鬆監管等議題上立場一致而結盟，雙方都希望借此獲取更多權力和利益。然而，因在政府支出、發展新能源等問題上分歧巨大，雙方最終分道揚鑣。



馬斯克5日在社交媒體轉發一名科技行業投資人有關“美國黨”綱領的帖文並表示認同。這篇帖文重點提到的內容包括發展人工智能和機器人技術、支持科技行業、減少對能源領域企業的監管等。