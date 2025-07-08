美國得州洪水死亡人數逾百　民主黨要求調查

7月7日，救援人員在美國得克薩斯州英格勒姆遭洪水侵襲的區域進行搜救。（圖片來源：新華社） 中評社北京7月8日電／據新華社報導，美國得克薩斯州地方政府7日傍晚發布的消息顯示，4日以來暴雨引發的洪水在得州中部6個縣已造成至少104人死亡，成為美國百年來最嚴重的洪災之一。



克爾縣警方7日在記者會上說，這個受災最嚴重的縣已確認至少84人死亡，其中包括28名兒童。截至當天傍晚，“神秘營”夏令營失蹤的10名女童和一名營地輔導員仍未找到。



“神秘營”組織者當天上午發表聲明說，這個夏令營已確認27人死亡。這是一個私立基督教夏令營，成立於1926年，專門招收女童，洪水來襲時營地有約750名營員。



據美國媒體報導，特拉維斯、伯尼特等其他5個縣迄今共確認20人死亡，13人失蹤。美國國會參議院民主黨領袖舒默當天致信美國商務部代理監察長羅德里克·安德森，要求調查總統特朗普領導的共和黨政府裁減聯邦氣象部門員工導致崗位空缺，是否是此次洪災造成大量人員死亡的原因之一。



美國國家氣象局預測，7日晚得州中部仍面臨一定程度的洪水威脅。



據美國國家氣象局數據，過去10年，美國平均每年有113人死於洪水，約占天氣相關死亡人數的六分之一。