以擬建“人道主義城”安置加沙人口

中評社北京7月8日電／據新華社報導，以色列多家媒體7日報導，以國防部長卡茨當天表示，他已指示軍方制定計劃，在加沙地帶南部拉法市的廢墟上建一座“人道主義城”，以集中安置所有加沙地帶人口。



卡茨說，“人道主義城”將初步容納60萬巴勒斯坦人，他們需經安全檢查後遷入，一旦進入將不得離開。最終，該區域將安置加沙地帶全部居民。如果條件允許，該區域的建設將在以色列與巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）達成停火後的60天內啟動。



按照以方的打算，以色列國防軍將負責“人道主義城”周邊的安全，但不會介入管理或分發援助物資。卡茨說，以色列正尋求國際機構管理該區域。



本輪巴以衝突2023年10月爆發前，加沙地帶人口大約230萬。卡茨稱，以軍目前控制加沙地帶近70%的區域。



以色列去年在加沙地帶南部汗尤尼斯市的馬瓦西地區劃設“人道主義區”，但依舊以打擊哈馬斯目標為由對這一本該安全的區域發動空襲，造成大量人員傷亡。而且，隨著難民湧入，這一“人道主義區”早已擁擠不堪。



根據加沙地帶衛生部門7日發布的數據，以色列自3月18日恢復在加沙地帶的軍事行動以來，已造成當地至少6964人死亡、24576人受傷。



以色列總理內塔尼亞胡6日動身赴美國訪問。他在啟程前說，期待7日與美國總統特朗普的會晤能夠“推動”達成符合以方要求的停火協議。特朗普表示，“有可能在本周內”達成有關協議，但“情況每天都在變化”。