斬斷伸向群眾利益的“黑手”

中評社北京7月8日電／據中央紀委國家監委網站消息，近日，山東省臨沂市紀委監委向職能部門轉交了在大數據比對中發現的最新一批疑似問題，督促盡快予以核實。這些疑似問題，主要涉及高標準農田建設、耕地地力保護補貼、農機購置與應用補貼等領域。



“我們選取了幾個小切口，以點帶面推進鄉村振興資金使用監管突出問題整治。在此過程中，運用大數據技術手段拓展監督範圍和深度，整合職能部門相關領域業務數據，建立數字監督模型16個，通過大數據分析精準發現問題，為鄉村全面振興提供堅強紀律保障。”臨沂市紀委監委有關負責同志介紹，今年以來在大數據監督中發現鄉村全面振興相關疑似問題395條，均已轉交職能部門進行核實。截至目前，已處置相關問題線索19件，立案6人。



習近平總書記強調，推進中國式現代化，必須堅持不懈夯實農業基礎，推進鄉村全面振興。二十屆中央紀委四次全會強調，緊盯黨中央關於鄉村全面振興、惠民富民、防止規模性返貧致貧等方面政策措施落實情況，對反映群眾身邊腐敗問題線索加強督辦，對貪污侵占、截留挪用、虛報冒領、吃拿卡要等行為嚴懲不貸，堅決斬斷伸向群眾利益的“黑手”。各級紀檢監察機關以信息化賦能正風反腐，聚焦鄉村全面振興等重點領域，依靠大數據分析精準發現不正之風和腐敗問題線索，不斷提高監督的穿透力和實效性。



在海量數據的碰撞分析中，一個個之前難以發現的疑點浮出水面。前不久，福建省泉州市永春縣紀委監委工作人員在對低保、特困與服刑人員名單進行跨部門數據比對時，發現了其中的異常——一名人員在服刑期間，仍在領取低保金。隨後，該縣紀委監委聯合民政等部門深入核查，查實該服刑人員所在村村幹部潘某對低保、特困對象動態管理不到位，導致該服刑人員違規領取低保金1.67萬元。目前，違規發放的低保金已全額追回，潘某也受到相應處分。