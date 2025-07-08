本年度“裕萬”獎學金發放儀式在日照舉行

中評社北京7月8日電／據中國僑網報導，7月4日，山東日照市東港實驗學校舉行2025年“裕萬”獎學金發放儀式。美籍華人秦嗣宣先生攜夫人範淑玉女士參加活動，以實際行動詮釋海外游子的家國情懷。赤子情深，報效桑梓。年近八旬的秦嗣宣先生雖旅居海外數十載，始終心系故土教育事業。2018年，秦先生夫婦慷慨捐資50萬元設立“裕萬”獎學金，2023年又追加至60萬元。“教育興則國家興，青年強則民族強。”秦嗣宣先生在致辭中動情地說，“我們雖身在異國，但永遠記得自己是炎黃子孫，能為家鄉教育盡綿薄之力，是我們的榮幸。”



僑聯搭橋，共育英才。作為連接海外僑胞與家鄉的重要紐帶，區僑聯始終致力於凝聚僑心、匯聚僑力。裕萬獎學金已成為僑界助學的典範項目。頒獎儀式上，120名品學兼優的學子和30位“智慧家長”獲得表彰。獲獎學生代表李彬激動地表示：“秦爺爺的愛國情懷讓我們深受感動，我們一定刻苦學習，將來像秦爺爺一樣報效祖國。”



薪火相傳，情系家國。活動現場，秦嗣宣先生之子秦續科博士雖未能親臨現場，仍通過視頻寄語家鄉學子：“父親常教導我們，走得再遠都不能忘記根在哪里。希望同學們胸懷家國，志存高遠。”這既是海外游子的心聲，更是對家鄉學子的殷切期望。



秦嗣宣先生夫婦的善舉，展現了海外僑胞心系桑梓、情牽教育的赤子情懷，是新時代僑界愛國精神的生動寫照。下一步，區僑聯將繼續發揮橋梁紐帶作用，進一步深化“僑愛心工程”，引導更多僑胞參與家鄉建設，為東港區高質量發展貢獻更多僑界力量。