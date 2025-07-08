兩岸媒體人走進貴州銅仁

中評社北京7月8日電／據中國台灣網報導，在貴州銅仁思南府文廟，這座承載著兩岸共同歷史記憶的古建築前，台灣青年賴翊凡深有感觸地說：“我們同根同源，擁有共同的歷史記憶和文化基因，希望通過此類文化交流活動，促進兩岸關係和平發展，共同弘揚中華優秀的傳統文化。”



“推進中國式現代化之看貴州——走進銅仁”媒體採訪活動近日在貴州舉行。來自兩岸的媒體記者和台青自媒體代表30餘人深入銅仁市的城鎮鄉村，從美食美味到非遺傳承，從鄉村振興到特色產業，實地探訪多彩貴州的發展變化和蓬勃生機。



“給台灣的朋友帶點回去”



在思南縣貴州佳裡佳農業發展有限公司，兩岸媒體人詳細詢問了“陳薯”系列紅薯酸辣粉的生產過程，探究當地企業從站穩腳跟到年產值7億元的超級蝶變。



“貴州的酸辣粉比台灣火鍋裡的米線更入味，每一口下去味道都很濃烈。”來自台北的程昱展用筷子輕輕挑起紅薯粉，一邊嗦一邊贊嘆道：“非常不錯，我想給台灣的朋友帶點回去。”



當被問及貴州酸辣粉能否復制廣西螺螄粉在台灣的火爆，程昱展眼睛一亮：“如果能進軍台灣夜市，是有潛力的！台灣人對新鮮事物充滿好奇，尤其是美食。”



近年來，隨著消費市場的升級和茶飲文化的普及，新茶飲產業在貴州迅速發展，成為推動茶產業轉型升級的重要力量。在石阡縣台資企業隆泰茶葉（貴州）有限公司，台灣自媒體人李顔如在品嘗公司研發的新式茶飲後，不禁發出感慨：“這裡的茶有台灣的味道！”相通的不僅是味蕾，還有兩岸茶文化的深厚淵源。



在石阡縣坪山仡佬族侗族鄉佛頂山村堯上少數民族特色村寨，兩岸媒體人體驗了非遺美食黃水粑。黃水粑，是當地清泉與糯米、大豆、蜂蜜“碰撞”出的美食。從自給自足的農家小食到遠銷各地的“網紅”食品，黃水粑靜靜訴說著當地的華麗轉身——昔日深山裡的小村落，如今已是遠近聞名的網紅打卡地。



“吃起來糯糯的，有點像是粽子。”程昱展表示，“我很想把這種列入非遺的美食推薦給家人，帶他們一起來貴州走一走看一看。”