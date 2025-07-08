研究發現尼安德特人的“脂肪工廠”

中評社香港7月8日電／美國《科學進展》雜誌近日刊發一項新研究說，研究人員在現今德國境內發現尼安德特人大規模提煉動物骨髓脂肪的遺址，這處距今約12.5萬年的遺址被形象地稱為“脂肪工廠”，說明當時生活在這裡的尼安德特人已經掌握系統化提煉動物骨髓脂肪的方法。這一發現有助於更深入瞭解尼安德特人的組織和適應能力等。



據英國《自然》雜誌網站等媒體報導，脂肪是狩獵采集者飲食的重要組成。特別是在寒冷的冬季，動物往往會變瘦，古人類狩獵獲得的肉類並不能提供足夠營養，因為僅攝入瘦肉蛋白而缺乏其他營養物質會導致蛋白質中毒，而來自動物骨髓的脂肪可以作為重要營養補充。此前研究認為，現代人類從動物骨髓中提煉脂肪的行為至少有2.8萬年的歷史。



新華社援引報導，德國蒙雷波斯考古研究中心和人類行為進化博物館及荷蘭萊頓大學等機構研究人員在德國萊比錫附近一處考古遺址進行挖掘時，發現超過10萬塊動物骨骼殘片和大量燧石工具等人工製品。這些遺物可以追溯到約12.5萬年前，遠早於現代人類到達歐洲的時間。



分析顯示，這些骨骼破碎嚴重，並有切割痕跡。它們來自至少172頭大型哺乳動物，包括牛科動物、馬和鹿等，表明這些動物被集中運送到此處。



研究人員認為，上述發現表明，約12.5萬年前生活在此處的尼安德特人以有組織的方式提煉動物骨髓脂肪。他們用石錘等工具將富含骨髓的骨頭敲碎，然後熬煮以提取脂肪。研究人員未找到熬煮的直接證據，但在這些骨骼殘片所在區域附近發現使用火的痕跡，包括木炭、骨頭和燧石等遺物。



尼安德特人從大約40萬年前開始生活在歐洲和西亞，並在大約3萬年前滅絕。研究人員表示，尼安德特人提煉脂肪的過程涉及有計劃地狩獵、運輸和儲存動物屍體並在指定區域提煉脂肪等，新發現有助於進一步瞭解尼安德特人的組織策劃能力和生存技能等。