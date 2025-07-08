開封蘭考台辦組織台胞台屬參觀家鄉新變化

“喜看鄉村發展大變化 繪就同心共富新圖景”參觀交流活動現場。（圖片來源：中國台灣網） 中評社北京7月8日電／據中國台灣網報導，近日，開封市蘭考縣台辦組織台胞台屬代表到家鄉共富工坊等開展“喜看鄉村發展大變化 繪就同心共富新圖景”參觀交流活動，實地感受鄉村發展的巨大蛻變，探索鄉村振興同心共富的新路徑。



開封市蘭考縣台辦負責人陪同台胞台屬一行人到蘭考縣東壩頭鎮木之樂玩具廠、張莊海熠工藝品有限公司、穀營鎮輝恒制衣廠等共富工坊實地參觀，就其生產運營、帶動群眾就業增收等情況進行現場交流。在蘭考縣堌陽鎮音樂小鎮祥音樂器有限公司，台胞台屬們還現場探尋交流民族樂器品牌升級、線上銷售布局、模式創新等方面的新路徑與新經驗。蘭考縣台辦負責人表示，“希望台胞台屬們以此次活動為契機，當好兩岸溝通的‘橋梁紐帶’，把開封蘭考鄉村發展的鮮活故事帶回台灣，讓更多台灣同胞感受大陸鄉村的蝶變魅力和共富動力。”



鄉村振興是大陸高質量發展的重要篇章，也是兩岸同胞交流合作的廣闊舞台。通過實地參觀交流，台胞台屬們深入瞭解了開封市蘭考縣鄉村發展變化，感受父老鄉親的熱情，大家深刻認識到共富工坊模式的發展意義，紛紛表示將不斷加強兩岸合作與交流，特別是加強基層群眾的聯絡與聯繫，實現兩岸發展互通有無，共同探索鄉村振興共富新路徑，期待兩岸一家親，越走越親近。