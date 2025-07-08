尹錫悅妻金建希案獨檢組對介選涉案人搜查取證

中評社香港7月8日電／韓聯社報導，負責調查韓國前總統尹錫悅夫人金建希弊案的獨立檢察組（獨檢組）8日針對多名被疑牽涉介選案的人員展開大規模搜查取證。



據法律界消息，獨檢組當天派遣偵查官對最大在野黨國民力量黨議員尹相現的國會辦公室和住處、該黨前議員金映宣位於昌原市的住處，以及前檢察官金相玟的住處進行搜查取證。尹相現和金映宣被指與尹錫悅夫婦一同涉入2022年國會議員補選候選人公推干預案，金映宣和金相玟則牽涉2024年國會議員選舉黨內候選人公推疑點。



尹錫悅夫婦涉嫌在第20屆總統選舉期間免費接受“政治掮客”明泰均（音）提供的民調服務，並以此為代價，幫助金映宣在2022年6月國會議員補選中獲得國民力量黨慶尚南道昌原義昌選區的候選人公推資格。金建希還涉嫌在2024年國會議員選舉過程中為金相玟獲昌選區候選人公推資格發揮影響力。



獨檢組成立之前，尹相現和金映宣已就該案接受檢方傳訊。但鋻於獨檢組和檢察廳是兩個不同的偵查機關，獨檢組可能基於此次獲取物證傳喚兩人接受調查。有觀點指出，以此次搜查取證為起點，獨檢組或加快偵辦金建希所牽涉的其他介選案，如其涉嫌在2022年地方議員選舉過程中乾預國民力量黨公推平澤市長和浦項市長候選人。