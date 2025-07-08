第32屆世界大運會中國代表團成立

中評社北京7月8日電／據新華網報導，第32屆世界大學生夏季運動會中國大學生體育代表團出征儀式8日在京召開，代表團將派出約120名運動員赴德國參賽。



教育部學生體育協會聯合秘書處副秘書長、中國代表團執行團長滕連帥在會上介紹，代表團共220餘人，將參加羽毛球、籃球、排球等14個大項、90餘個小項的比賽。運動隊由來自26個省區市的81所高校和單位的200餘名師生組成。其中運動員平均年齡21.9歲，首次參加大運會的運動員約為86%，首次代表國家參加世界、洲際綜合性運動會的運動員占比約為84%。



教育部學生體育協會聯合秘書處秘書長劉立新在會上強調，出征本次大運會對於展示新時代中國偉大成就、彰顯新時代青年良好形象、促進中外人文交流、推動學校體育發展，具有重要意義。各隊要全力以赴、奮力拼搏，以大運會為契機，講好中國故事，傳播中國文化，展示新時代青年自信樂觀、熱情友好、文明禮貌的良好風貌。



來自河南師範大學的跆拳道運動員梁育帥曾在2024年巴黎奧運會上獲得男子68公斤級銅牌，這是他第二次參加大運會。他說：“參加大運會的都是學生，希望大家不僅在賽場上比拼，在平時的生活中也能增進友誼。這次比賽，我期待在取得一個好成績的同時，與其他隊伍選手也多多交流。”



本次大運會將於7月16日至27日在德國柏林、杜伊斯堡、埃森等六個城市舉行。屆時預計將有8500名運動員參加18個大項的角逐。