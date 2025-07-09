關稅疑慮不減　美國消費持續“向下流”

中評社香港7月9日電／美國人正重新思考今夏是否要旅行、外出用餐或購物，大多數消費者對個人財務狀況感到憂慮，因為對關稅的不確定性及美國經濟前景的不明朗削弱了信心。



根據Yahoo財經與Marist於周一發表的民意調查，大約80%的受訪美國人表示，他們對特朗普總統的關稅政策對其個人財務的影響感到某種程度的擔憂，而這些擔憂正在改變他們的消費計劃。



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這項於5月28日至5月31日期間，針對約2，000名成年人進行的民意調查顯示，美國消費者計劃削減的支出，最多是在娛樂、服飾、科技產品、家具及家電方面。其次是玩具與遊戲、美容與保健產品，甚至包括食品雜貨與家庭用品的支出。



儘管特朗普總統在民調進行期間暫停了部份最嚴厲的關稅，們仍保留對大多數國家進口貨品徵收的10%關稅，並對來自中國的貨品徵收30%的關稅。



在民調進行後，特朗普於6月3日將鋼鐵與鋁材的關稅提高至50%，並於上周與越南達成協議，對所有來自越南的輸美貨品徵收20%關稅，對轉口貨品則徵收高達40%的關稅。



Coresight Research創辦人兼行政總裁Deborah Weinswig對Yahoo財經表示，即使消費者“目前不一定”感受到關稅對錢包的影響，但“他們肯定會控制支出”。



這些變化開始在經濟數據上反映。5月份美國零售銷售下滑0.9%，跌幅超過經濟學家預期。食品雜貨店的支出較前一個月下跌0.8%，餐廳與酒吧的支出也下滑0.9%。建築材料的銷售額下跌2.7%，這是消費者為置業投資的一個指標。



根據民調，超過一半的受訪者認為關稅將對整體經濟產生負面影響。消費者最擔心的是通脹（42%），其次是關稅（22%）和住屋成本（13%）。

