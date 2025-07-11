趙全勝：台灣在美國眼中重要性下降

美國美利堅大學國家關係學院教授趙全勝（中評社 海涵攝） 中評社北京7月11日電（記者 海涵）由中國人民大學澄海全球發展與安全高等研究院和中國人民大學兩岸關係研究中心主辦的“澄海全球·名家對話”7月8日在中國人民大學舉行。美國美利堅大學國家關係學院教授趙全勝受邀就“對台灣內外環境的分析與思考”發表主題演講並同與會嘉賓互動交流，中國人民大學兩岸關係研究中心主任王英津主持是次對話。



趙全勝在主題演講中表示，我們要認識到美國打“台灣牌”的長期性，美國在任何時候都會將“台灣牌”打足。同時，由於台灣在美國眼中的重要性已經下降，美國的“台灣牌”也在追求降低成本、提高收益。台灣對美國也不放心，主要是因為美國方面不確定因素增加，台灣擔心自己成為美國討價還價的籌碼和大國博弈的戰場。



趙全勝現任美國美利堅大學國際關係學院教授和亞洲研究理事會主席，北京大學中外人文交流研究基地學術委員，中國人民大學、南京大學、中山大學及台灣大學客座教授。研究領域為比較政治學和國際關係，側重亞太地區。



談及美國對華政策，趙全勝表示，自特朗普1.0開始，美國對華政策從政治、經濟、軍事三個角度三箭齊發。在政治上，通過“台灣旅行法”等各種涉台法案，旨在抬升台美關係；經濟上，對華發動關稅戰、科技戰，台灣也不能從中分離；軍事上，南海不斷出現中美兩軍軍艦的對峙。而在特朗普2.0時代，美國對華政策推行長期博弈、尋求共存，而長期博弈的一個焦點就是台灣問題。



趙全勝指出，美國打“台灣牌”成本低、收效大。美國動動腿、動動嘴，不用花太大成本就能把台海攪得驚濤駭浪，更是將“台灣牌”當作中美談判的一張王牌。中國要認識到美國打“台灣牌”的長期性，美國在任何時候都會將“台灣牌”打足。

