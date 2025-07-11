澄海全球·名家對話：趙全勝談台灣內外環境

對話會現場（中評社 海涵攝） 中評社北京7月11日電（記者 海涵）由中國人民大學澄海全球發展與安全高等研究院和中國人民大學兩岸關係研究中心主辦的“澄海全球·名家對話”7月8日在中國人民大學舉行，美國美利堅大學國家關係學院教授趙全勝受邀就“對台灣內外環境的分析與思考”發表主題演講。中國人民大學國際關係學院教授林紅、中國人民大學國際關係學院副教授朱曉琦、北京聯合大學台灣研究院院長李振廣、北京大學國際關係學院副教授節大磊、中國現代國際關係研究院研究員李環、天津師範大學教授石勇、中國政法大學政治與公共管理學院副教授王鴻銘參會並同趙全勝教授與談交流，除此之外，還有近15名博士生參與了聽講和討論。中國人民大學國際關係學院教授、中國人民大學兩岸關係研究中心主任王英津主持是次對話。



王英津向與會人員介紹說，趙全勝現任美國美利堅大學國際關係學院教授和亞洲研究理事會主席，北京大學中外人文交流研究基地學術委員，中國人民大學、南京大學、中山大學及台灣大學客座教授。研究領域為比較政治學和國際關係，側重亞太地區。



趙全勝在作主題演講時表示，美國打“台灣牌”成本低、收效大。美國動動腿、動動嘴，不用花太大成本就能把台海攪得驚濤駭浪，更是將“台灣牌”當作中美談判的一張王牌。對此，中國要認識到美國打“台灣牌”的長期性，美國在任何時候都會將“台灣牌”打足。



趙全勝認為，由於台灣在美國眼中的重要性已經下降，美國的“台灣牌”也在追求降低成本，提高收益。同時，台灣對美國也不放心，主要是因為美國方面不確定因素增加，台灣擔心自己成為美國討價還價的籌碼和大國博弈的戰場。



趙全勝指出，兩岸和平統一是終極目標，非和平方式是威懾手段，關鍵是民心。他表示，以經濟文化融合來促統的政策整體上是見成效的，經濟好處（例如擴大在大陸的就業機會）要多給年輕人。他也認為，如果一時不能恢復官方溝通渠道，則應積極開通民間渠道，切忌官方民間同時停擺。



在互動交流環節，就與會學者提出的“美國兩黨、府會對華態度是否存在差異”“日本會在台灣問題上有怎樣的戰略選擇”等問題，趙全勝做出詳細解答。趙全勝表示，美國的各派政治勢力都標榜是“美國國家利益派”。從這個角度上看，當前的對華大態勢是美國近些年來罕見的兩黨共識，但在兩黨在做法上存在不同——民主黨特別重視同盟關係，特朗普則是“單打獨鬥”，重視交易。他表示，無論是美國還是日本，都深知中國大陸的重要性，知道大陸的崛起是勢不可擋的，他們不能在台灣問題上同中國大陸鬧翻，而是要跟中國大陸找到共存之道。

