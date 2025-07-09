立法會議員與慈善機構周年茶聚 籲建關愛香港

立法會主席梁君彥（中評社 盧哲攝） 中評社香港7月9日電（記者 盧哲）香港特區立法會議員與六間慈善機構的董事局成員8日在立法會綜合大樓活動廳舉行周年茶聚。立法會主席梁君彥表示，六大慈善機構除了是政府實現“構建關愛共融社會”政策目標的緊密夥伴，亦是社會邁向“由治及興”的過程中積極有為的革新者和行動者。立法會將繼續全力支持發展香港的慈善事業，共同構建更公平、共融和關愛的香港。



六間慈善機構是東華三院、保良局、九龍樂善堂、博愛醫院、仁濟醫院和仁愛堂。當天共有40位議員出席茶聚。



梁君彥致辭表示，香港特區行政長官在去年的施政報告提出“構建關愛共融社會”。六大慈善機構憑藉卓越品牌、專業服務團隊和創新服務模式，是政府實現社福政策目標的緊密夥伴。



“我趁今天的場合感謝六大慈善機構，在過去一年的工作取得豐碩成果。為配合政府精準扶貧，各慈善機構致力將資源投放在最有需要幫助的群體。”梁君彥說，保良局的筲箕灣社區客廳，以及博愛醫院的深水埗東社區客廳，先後於今年3月和6月啟用，為區內劏房戶提供較舒適的額外生活空間。東華三院的“文武辦館”，讓弱勢社群以接近成本價購買日常必需品，減輕生活負擔。同時，推動基層醫療，提供優質相宜醫藥服務，一直是各慈善機構的工作亮點。九龍樂善堂今年5月在大埔開辦社區藥房；繼營運荃灣地區康健中心，仁濟醫院今年5月再獲批營運葵青地區康健中心，將於9月投入服務；博愛醫院亦配合政府北部都會區發展策略，將中醫服務延展至北區，並新增中醫醫療車。