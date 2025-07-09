陝台中華文脈一家親　兩岸青年當共擔復興任

中共陝西省委副書記邢善萍致辭（中評社 葉佳怡攝） 中評社西安7月9日電（實習記者 葉佳怡）7月8日上午，“相約長安·青春同行”—2025陝台文化交流周開幕式在西安舉行。中央台辦、國務院台辦副主任趙世通、中共陝西省委副書記邢善萍、海峽交流基金會前董事長林中森分別致辭。開幕式由陝西省人民政府副省長徐明非主持。



中共陝西省委副書記邢善萍表示，中華文明具有長期的大一統傳統，從根本上決定了國土不可分、國家不可亂、民族不可散、文明不可斷的共同信念。中華文化是兩岸同胞共同的精神家園，陝西與台灣文緣相通，情緣相近。“五千年文化相傳，根深葉茂；三千三百年輪常幽序，源遠流長”道出了兩岸文化的凝聚力。



邢善萍強調，“為天地立心，為生民立命，為往聖繼絕學，為萬世開太平。”引領了一千年來中國知識分子的理想和追求。台灣的有識之士也曾多次引用這段名言，呼籲兩岸人民共同努力，為中華民族開創更加和平的未來。她表示，當前，以中國式現代化推進民族復興、國家強盛是海內外中華兒女的共同願望。她真誠地希望，大家能從中華文明中汲取智慧和力量，把握大勢所趨、大義所在、民心所向，增進理解、凝聚共識、深化合作，攜手為兩岸關係和平發展，為中華民族偉大復興持續努力。她指出，陝西省將始終秉持“兩岸一家親”的理念，深化兩岸交流合作，為台灣青年來陝追夢圓夢提供更好的服務、創造更多的機會。



中央台辦、國務院台辦副主任趙世通表示，中華文明源遠流長、輝煌燦爛、舉世無雙，每一位中華兒女都為之感到驕傲和榮光，兩岸同胞同受中華文化的統一滋養。近年來，台灣青年聽大陸歌曲、看大陸影視劇、說大陸流行詞已成為新時尚，這種文化的親近感流淌在兩岸同胞的血液中，鐫刻在兩岸同胞的基因裡，任何“去中國化”的伎倆都抹滅不去。他指出，兩岸青年要以文化為舟、以青春作槳，在奔湧了五千年的中華文明長河裡同舟共濟，攜手守護兩岸同胞共同的精神家園，共同捍衛中華民族的根和魂。



趙世通認為，青春的力量、青春的創造始終是推動中華民族勇毅前行、屹立於世界民族之林的磅礴力量，新時代的兩岸青年要敢於擔當，積極引領兩岸關係發展的正面方向，通過一切艱難險阻，都在推動兩岸交流合作、深化兩岸融合發展背後的前列。立大志、明大德、成大才、擔大任，增強做中國人的志氣、骨氣、底氣，堅決反對“台獨”分裂和外部勢力干涉，共同追求和平統一、光明未來，共同為中華民族偉大復興的崇高事業堅定奮鬥。最後，他強調，只要親眼所見祖國大陸的發展進步，用心體會神州大地的滄桑巨變，就會明白為什麼祖國統一是不可阻擋的歷史大勢。更會發現，背靠這樣的祖國，廣大台灣青年朋友將擁有更廣闊的事業空間，擁抱更光明的夢想前景。民族復興征程上，兩岸青年必將大有可為，也必定大有可為。