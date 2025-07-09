陝台青年相約長安　共啟文化交流新章

“相約長安·青春同行”—2025陝台文化交流周開幕式文化演出現場（中評社 葉佳怡攝） 中評社西安7月9日電（實習記者 葉佳怡）7月8日上午，“相約長安·青春同行”—2025陝台文化交流周開幕式在西安舉行。來自海峽兩岸的600多名各界人士參加了開幕式，共同見證這場文化交流盛會啟幕。



此次陝台文化交流周活動以“弘揚中華文化，譜寫青春華章”為主題，以兩岸青年為交流主體，旨在通過弘揚中華文化，加強兩岸青年之間的交流互動，推動兩岸文化、教育、體育、經濟等領域的深度合作。活動周期內，將組織台灣青年參訪交流、文化交流、教育交流、演出交流、創業就業、體育競賽，並舉辦“溯源尋根”—兩岸同胞黃帝陵大祭祖典禮、海峽兩岸高校文化藝術沙龍、西安文化遺產裡的中華文化密碼文化大講堂等集中性活動。



在文藝匯演環節，樂舞《大唐禮賓》帶著人們進入輝煌燦爛、氣象萬千的大唐盛世，感受大唐盛世的風華絕代和中華文明的博大精深。台灣青年陶宏宇的歌曲串燒《童年》、《遲到》贏得現場觀眾陣陣掌聲。台灣青年洪嘉鴻分享在陝創業的親身經歷，以親身實踐講述兩岸同胞血濃於水的深厚情誼，展現兩岸融合發展的美好圖景。台灣少數民族歌舞《汎札萊》帶著現場觀眾們沉浸式感受台灣少數民族文化，為兩岸人民帶來視覺和心靈的雙重盛宴。人文紀錄片《血脈－－－從台南到陝北》開啟一場掠過黃土高原的千溝萬壑文明尋根之旅；陝北說書《台灣鄉親尋根龍眼溝》喚醒了台灣同胞血脈深處的民族認同，共同展現了中華文明的“血脈相承、文脈不斷”。非遺文化“大漢窑”台灣傳承人林詩閔分享他在傳承與創新中將千年陶瓷文脈與當代美學碰撞，並在陝西省台辦主任姚金川、陝西省文物局副局長王潤錄的見證下，正式開啟“陝台非遺文化傳承與博物館文創IP深度合作”。兩岸青年的華服展示《衣冠華夏•同心共美》為現場嘉賓共同演繹國潮魅力，呈現了衣冠上絕代風華的中國。在陝學習台生胡如茵表演的台灣少數民族歌謠《日出東方》和陝北民歌《黃河船夫曲》將演出氣氛推向了高潮，領導和嘉賓為第二屆海峽兩岸青少年足球交流賽7個獲獎隊伍頒獎，秦腔武戲《悟空鬥羅漢》為我們展現了來自關中唱腔的獨特魅力。



最後，全場共同唱響《我和我的祖國》，激昂的歌聲回蕩在會場，表達了兩岸同胞對祖國的熱愛與祝福。當《我和我的祖國》旋律漸漸落下，2025陝台文化交流周開幕式也圓滿落幕。這場跨越海峽的文化盛宴，不僅是一次視聽盛會，更是兩岸人民深刻的情感共鳴與精神尋根。從大唐盛世的禮樂華章到兩岸青年的攜手共舞，從千年古都的厚重底蘊到青春活力的創新表達，每一個瞬間都訴說著中華文化的博大精深與兩岸同胞的血脈情深。此次交流活動，以文化為紐帶，以青春為力量，為兩岸人民搭建起心靈相通的橋梁，播下了友誼與合作的種子。未來，兩岸同胞必將攜手並肩，共同書寫民族復興的青春華章。