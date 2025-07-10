台胞：中華歷史不該被隨意切割抹滅

“西安文化遺產裡的中華文化密碼”中華歷史文化大講堂活動現場（中評社 葉佳怡攝） 中評社西安7月10日電（實習記者 葉佳怡）7月8日下午，“相約長安·青春同行”—2025陝台文化交流周活動在西安繼續展開。大約230名兩岸青年一起來到西安交通大學，參加以“西安文化遺產裡的中華文化密碼”為主題的中華歷史文化大講堂，探尋中華文化遺產的文明根脈。一位台胞表示，兩岸的人民同文同種、同根同源，很多台灣民眾的祖先都來自中國大陸，大家都是炎黃子孫，中華歷史不應該被台灣當局隨意切割抹滅。



他表示，中華文明源遠流長、博大精深，在過去，有關中華優秀傳統文化的歷史印記在台灣非常清晰，記載很詳細。他非常鼓勵兩岸在文化、科技、商貿等方面多多地交流。兩岸的人民都是同文同種、同根同源，很多台灣民眾的祖先都來自中國大陸，大家都是炎黃子孫，中華文化的歷史不應該被台灣當局隨意切割抹滅。他認為，在國際社會上，和外國人洽談、和其他國家談判時，擁有豐富優秀的文化背景會賦予我們更多話語權。此外，應該利用我國古老悠久的文化去抵抗外國文化侵略，讓他國感受到我們自然流露的文化自信，擁有文化自信就是擁有文化軟實力和國際競爭力，衹有如此，中華民族才會屹立於世界民族之林。



他提到，對年輕人而言，學習中華文化、加強兩岸文化交流會增強他們對中華民族的認同感，瞭解自己的根和魂。他談到，在他的從教生涯中，只要有兩岸互動交流的機會，他一定會帶著學生過來做交流學習。但是，當前台灣教育部門下達行政命令，要求各級學校不得隨意組織團組到大陸交流，這導致許多原本有計劃的老師因擔心影響項目結案、遭遇刁難而不敢行動。



他直言，文化交流對下一代十分有益，執政者並非永久不變，不應限制年輕人，而應為其提供更大空間。他認為，台灣執政黨不應該蒙蔽年輕人的視野、限制他們的發展。